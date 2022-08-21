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Сезон "бавовни" у Криму: де на окупованому півострові лунали вибухи (мапа)

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Сезон "бавовни" у Криму: де на окупованому півострові лунали вибухи (мапа)

Фото: скриншот з відео

В анексованому Криму розпочався сезон "бавовни".

Телеграм-канал zsuwar зібрав список усіх локацій окупованого півострова, де були чутні вибухи.

Інформація зібрана від 9 серпня:

  • Новофедорівка. Влучання в авіабазу.
  • Джанкой. Пошкодження електростанції і залізничного полотна.
  • Майське. Детонація БК і вибухи на базі.
  • Гвардійське. Вибухи на авіабазі.
  • Керч. Робота ППО.
  • Севастополь. БПЛА влучив в штаб ЧФ. Також постійна робота ППО.
  • Аеродром Бельбек. Вибухи на авіабазі.
  • Євпаторія. Робота ППО.
  • Селище Заозерне. Робота ППО.
  • Бахчисарай. Робота ППО.
  • Село Молочне. Робота ППО.
  • Саки. Робота ППО.
© t.me/zsuwar
Фото: t.me/zsuwar

Нагадаємо, що прихильниця Росії у соцмережах показала місце розташування ППО в Криму.

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