Сезон "бавовни" у Криму: де на окупованому півострові лунали вибухи (мапа)

Телеграм-канал zsuwar зібрав список усіх локацій окупованого півострова, де були чутні вибухи.

Інформація зібрана від 9 серпня:

Новофедорівка. Влучання в авіабазу.

Джанкой. Пошкодження електростанції і залізничного полотна.

Майське. Детонація БК і вибухи на базі.

Гвардійське. Вибухи на авіабазі.

Керч. Робота ППО.

Севастополь. БПЛА влучив в штаб ЧФ. Також постійна робота ППО.

Аеродром Бельбек. Вибухи на авіабазі.

Євпаторія. Робота ППО.

Селище Заозерне. Робота ППО.

Бахчисарай. Робота ППО.

Село Молочне. Робота ППО.

Саки. Робота ППО.

Фото: t.me/zsuwar

Нагадаємо, що прихильниця Росії у соцмережах показала місце розташування ППО в Криму.

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