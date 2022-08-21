Сезон "бавовни" у Криму: де на окупованому півострові лунали вибухи (мапа)

В анексованому Криму розпочався сезон "бавовни".
Телеграм-канал zsuwar зібрав список усіх локацій окупованого півострова, де були чутні вибухи.
Інформація зібрана від 9 серпня:
- Новофедорівка. Влучання в авіабазу.
- Джанкой. Пошкодження електростанції і залізничного полотна.
- Майське. Детонація БК і вибухи на базі.
- Гвардійське. Вибухи на авіабазі.
- Керч. Робота ППО.
- Севастополь. БПЛА влучив в штаб ЧФ. Також постійна робота ППО.
- Аеродром Бельбек. Вибухи на авіабазі.
- Євпаторія. Робота ППО.
- Селище Заозерне. Робота ППО.
- Бахчисарай. Робота ППО.
- Село Молочне. Робота ППО.
- Саки. Робота ППО.
Нагадаємо, що прихильниця Росії у соцмережах показала місце розташування ППО в Криму.
Читайте також: