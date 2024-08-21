Сфокусувались на крадіжках: нардеп розповів, чому росіяни не чинили опір ЗСУ на Курщині

Російське населення у Курській області не чинило жодного спротиву українським військовим, коли вони почали військову операцію на території РФ.

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Зокрема він пригадав як українці на початку російського вторгнення виходили на масові мітинги проти російської окупації.

"Коли почалась війна повномасштабна у 22-му уже всі на тих територіях, куди вдерлася Російська Федерація, все наше населення виходило. Ми пам’ятаємо цей підйом нашої країни, який починаючи від здачі координат росіян, закінчуючи розливанням коктейлів Молотова, підтримки, черги до військоматів — тоді так виглядала вся Україна, такий порив захисний. Те, що діється в Російській Федерації — просто наші війська зайшли, стикнулись із військовослужбовцями російськими, десь зі строковиками, десь з ефесбешниками, когось знищили, когось взяли в полон і почали рухатись далі", - зазначив він.

Костенко заявив, що коли ЗСУ почали заходити на території РФ, то місцеві жителі свою увагу сфокусували не на тому, що зʼявились війська іншої країни, а на тому, що можна поцупити у сусіда, який втік.

"Я не бачив і не чув взагалі ніяких історій про те, що десь там місцеве населення чинило спротив, або виходило на вулиці, як наші зупиняли танки руками, з прапорами українськими. Ніхто з цивільного населення Російської Федерації не чинив спротив. Навпаки тут така історія, що там такі села біля кордону, їх називають царські села, там жили митники, прикордонники — еліта місцева. Вони перші втекла, а звичайні місцеві жителі, середній клас залишились, або нижче середнього класу, то вони по принципу, військові спостерігали, “грабь награблєноє”, вони там поживилися нормально у своїх сусідів у минулому. Тому така історія спостерігалася. Але ніхто не протидіяв Силам оборони України. Можливо, якісь одиночні, я про них не знаю, але в цілому я не знаю жодного випадку", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Курщині п’яні росіяни розстріляли цивільне авто.

Крім того, ми також інформували, що Росія перекидає війська з України під Курськ.

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