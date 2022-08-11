"Шабаш у філармонії": судилище над полонениними в Маріуполі може відбутися 24 серпня

Захід росіяни можуть провести у День Незалежності України, 24 серпня. Місцем судилища стане Маріупольська філармонія.

Про це повідомив мері міста Вадим Бойченко, пише Ukraine Media Center.

Таким чином у Кремлі створять бодай якусь "перемогу" для свого споживача, адже реальних перемог на фронті армія агресрки на фронті не має.

"Вони (окупанти - Ред.) хочуть десь на День Незалежності зробити свій шабаш у філармонії в Маріуполі. У росії нема перемог на фронті, тому вона хоче показати "перемогу" над полоненими. Це називається воєнний злочин. Адже була домовленість, що ті військові, які склали зброю, поїдуть виключно в сторону України", - наголосив мер.

Окупанти хочуть влаштувати показовий суд над українцями, а також налякати українських військових, які зараз на фронті. За словами міського голови, такими діями росіяни прагнуть показати, що домовленості нічого не варті.

Наразі у тюрмах Маріуполя утримують близько 10 тисячі українців, серед яких цивільні та військовополонені.

Як повідомлялося, російські окупанти в Маріуполі інсценують так звані затримання бійців "Азову". Таким чином росіяни хочуть створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.

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