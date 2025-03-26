"Шахед" прилетів під час футбольного матчу: що сказав Зеленський про атаки росіян по містах України

На такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, скасування санкцій, заявив президент.

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на атаки армії РФ по містам України 26 березня. Він також оприлюднив відео "прильоту" ворожого БпЛА під час футбольного матчу в Харкові.

Про це йшлося у зверненні президента України.

Він заявив, що сьогодні, 26 березня, вже понад десяток дронів ударили по Харкову. Там пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, зокрема і 12-річна дівчинка.

"Жодна країна не повинна через таке проходити", — сказав Зеленський.

"Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких "Шахеди". Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів.

Президент додав, що на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, скасування санкцій тощо.

"Росія вбиває щодня й затягує цю війну. Вже пів місяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню. Потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату", — сказав президент.

Зеленський оприлюднив відео атаки "Шахедом" під час футбольного матчу в Харкові

Нагадаємо, в Золочеві поранено 14-річну дівчинку і 26-річного чоловіка. Внаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" у житловий будинок 26 березня ввечері постраждали місцеві жителі.

Тим часом у Харкові прогриміла ціла низка вибухів. Там внаслідок ударів постраждали містяни.