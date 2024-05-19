"Шахедами" стало можна керувати на глибині до 70 км: що змінилося в дронах ворога

"Шахеди" стали небезпечніші для прикордонних і прифронтових територій.

Російські окупанти мають змогу керувати своїми ударними дронами типу "Шахед" під час атак на глибині до 70 кілометрів.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та фахівець з радіозв'язку Сергій Флеш.

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За його словами, в якийсь момент росіяни почали застосовувати "Шахед" для атак прифронтових зон. А нещодавно військові виявили у "Шахедах" радіомодем.

"За почерком – виріб концерну "Калашніков". Тепер "Шахеди" можуть керуватись при атаці цілей на глибині до 70 кілометрів. Не наводитися онлайн по відео, як "Ланцет", а міняти цілі, маршрути і т.д. на основi сигналів супутникової навігації", – пояснив спеціаліст у сфері радіотехнологій.

Зауважимо, що недоліком "Шахедів" спочатку називали повністю автономний політ, після запуску безпілотник не передає жодної інформації операторам. Згодом було зафіксовано кустарне дообладнання російських дронів модемами мобільного зв'язку. Зокрема, на "Шахедах" виявили модем стільникового зв'язку з SIM-карткою українського оператора "Київстар".

Раніше ми писали, що таке українська РЕБ і як вона знищує російські безпілотники на фронті.

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