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"Шахеди" атакують три області України: у ЗСУ назвали населені пункти, де є висока загроза ударів

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Марія БойкоМарія Бойко
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"Шахеди" атакують три області України: у ЗСУ назвали населені пункти, де є висока загроза ударів

Збиття дрона. Фото: скриншот

Жителів областей, де оголошена повітряна тривога закликають бути в укриттях.

Безпілотники "Шахед" у неділю, 17 вересня, атакують Україну. Висока загроза ударів існує в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Українські захисники повідомили, що ударні дрони окупантів рухаються у напрямку Кропивницького. Також існує загроза для міста Первомайська Миколаївської області. 

Крім того, група "Шахедів" рухається у напрямку міста Рені на Одещині. Загалом в усьому Ізмаїльському районі Одещини існує висока загроза ударів. 

"Загроза залишається! Ще група "Шахедів" рухається у напрямку півдня Одещини!", - йдеться у повідомленні. 

Жителів цих регіонів закликають бути особливо обережними та реагувати на повітряні тривоги. 

Нагадаємо, російська терористична армія у неділю, 17 вересня, запустила у бік України кілька груп ударних безпілотників. Вони атакують південні регіони України. 

У Миколаївській області у Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО по іранських дронах, які Росія запустила по Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
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