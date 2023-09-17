"Шахеди" атакують три області України: у ЗСУ назвали населені пункти, де є висока загроза ударів

Жителів областей, де оголошена повітряна тривога закликають бути в укриттях.
Безпілотники "Шахед" у неділю, 17 вересня, атакують Україну. Висока загроза ударів існує в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українські захисники повідомили, що ударні дрони окупантів рухаються у напрямку Кропивницького. Також існує загроза для міста Первомайська Миколаївської області.
Крім того, група "Шахедів" рухається у напрямку міста Рені на Одещині. Загалом в усьому Ізмаїльському районі Одещини існує висока загроза ударів.
"Загроза залишається! Ще група "Шахедів" рухається у напрямку півдня Одещини!", - йдеться у повідомленні.
Жителів цих регіонів закликають бути особливо обережними та реагувати на повітряні тривоги.
Нагадаємо, російська терористична армія у неділю, 17 вересня, запустила у бік України кілька груп ударних безпілотників. Вони атакують південні регіони України.
У Миколаївській області у Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО по іранських дронах, які Росія запустила по Україні.
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