"Шахеди" майже долетіли до Польщі – Коваленко розповів про нові маршрути окупантів

Окупаційні війська Росії у ніч проти 21 листопада вчергове атакували Україну безпілотниками Shahed, ракетами С-300 і ракетою "Іскандер-К". Повітряні Сили знищили 9 ворожих дронів та крилату ракету "Іскандер-К".

Як пише український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, наліт здійснювався кількома групами, які просочилися вглиб України, а також змогли долетіти практично до кордону з Польщею.

Так, четверта група дронів фіксувалася в районі Троянівки та Старих Кошарів, що у Волинській області.

"Даний наліт змушує задатися як мінімум двома запитаннями. Перше – чи був польський напрямок проявом демонстративної загрози для Польщі і як далеко вони долетіли б. Друге – загальна протяжність маршруту Shahed-131/136 перевищила 1300 км у повітряному просторі України, а загальна тривалість повітряної загрози – понад шість годин", - зазначив експерт.

Коваленко зауважив, що останнім часом окупаційні війська Росії якимось чином прокладають найбезпечніші маршрути для своїх дронів-камікадзе.

"Їхні нові маршрути працюють на підвищення виживання дронів-камікадзе, як за часом, так і по відстані. Можливо, навіть сьогоднішній наліт це була перевірка дієздатності одного з таких маршрутів. Все це вкотре вказує, що Україні не тільки потрібно більше класичних засобів ППО і важливе формування наземних мобільних груп перехоплення, а й стає одним із пріоритетів отримання легкої авіаційної техніки для повітряних перехоплень дронів-камікадзе", - наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, на Хмельниччині вночі сталися вибухи – що відомо.

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