"Шахеди" з новою китайською антеною: Ігнат прокоментував загрозу

Росіяни намагаються модернізувати ударні дрони-камікадзе типу "Шахед", аби обходити дію українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він запевнив, що українці разом із західними партнерами вивчають тактику ворога, щоб їй протидіяти.

Зокрема, Ігнат прокоментував виявлення ударного дрону типу "Шахед" з 16-елементною CRPA-антеною з Китаю, яку встановили, щоб ефективніше протидіями українським РЕБам.

"Звісно, усе вивчається. Якщо раніше було 8 каналів, тепер 16. Треба усе подавляти засобами радіоелектронної боротьби. Тобто зазвичай "шахед" керується супутником, де є супутникова навігація, і дрон має супутникову систему наведення... Треба його збивати з маршруту, як-то кажуть "спантеличення" (spoofing), або ж, відповідно, подавлення сигналу. Чим і займаються наші системи радіоелектронної боротьби для того, щоби дрон не долетів до місця призначення і десь впав. Бажано, де немає сильної загрози життю людей", – каже представник ПС.

Він наголосив, що чим більш "прогресивнішими" стають ворожі "Шахеди", тим більше українським захисникам потрібно засобів, щоб з ними боротися.

Також читайте Ракетний удар по центру Сум: що відомо про постраждалих

"І над цим сьогодні працюють. Серйозне виробництво нашого військово-промислового комплексу. Є партнерська допомога. І також допомагають інші організації і фонди. Тут важливо розуміти, що РЕБ, який можна набрати в OLX і купити, не завжди може бути ефективний. Це стосується дуже багатьох випадків, коли дійсно розраховують на ці системи, а вони не працюють так, як би хотілося. Це марні надії людей на захист", – підсумував Ігнат.

Раніше командир батальйону "Ахіллес" заявив про неефективність західних дронів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.