"Шахеди" заходили двома хвилями: стали відомі деталі нічної атаки по Києву

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі окупанти знову тероризували Київ. Це вже 15-та повітряна атака за 25 днів жовтня.

Про це повідомили у КМВА.

"Ворог застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю. На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу у Києві оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години", - йдеться у повідомленні.

За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України.

Внаслідок атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Нагадаємо, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.

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