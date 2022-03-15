Шахрай намагався нажитися на війні та вимагав гроші у бізнесменів

Шахрай намагався нажитися на війні та вимагав гроші у бізнесменів

Чоловік видурює гроші у бізнесменів та потім просто пропадає.

В Одеській області працює цинічний шахрай. Представляється Максимом Марченком і видурює у людей гроші на потреби Збройних Сил України.

Будьте уважні, чоловік вимагає гроші на потреби ЗСУ та просто зникає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Шахрай телефонує бізнесменам та представляється начальником Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком і вимагає надавати підтримку ЗСУ. Звісно його прохання в погрозливій формі та тиснуть на психіку людей. Адміністрація повідомляє, що ця людина шахрай і жодних дзвінків начальник Одеської ОВА Максим Марченко – не здійснює.