Шахраї розсилають переселенцям повідомлення про фейкові виплати, щоб обікрасти їх: схема

Шахраї розсилають переселенцям повідомлення про фейкові виплати, щоб обікрасти їх: схема

В Україні під час війни шахраї придумали нову схему збагачення.

Вони розсилають українцям повідомлення про фейкові виплати, щоб обікрасти їх.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Шахраї розсилають SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям.

"В повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюються гроші українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області оборонці провели вдалу вилазку і добряче прорідили ряди окупантів.

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