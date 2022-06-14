Шахраї видурили сотні тисяч гривень у родичів зниклих безвісти: СБУ викрила схему

50 тисяч гривень за розмову з полоненим, 200 – за визволення з полону, і 10 – за перевезення тіла загиблого - у Запоріжжі СБУ викрила злочинців, які заробляли на людському відчаї.

Шахраї вивчали соцмережі, де люди розшукували зниклих рідних, телефонували їм, запевняли, що можуть надати необхідну інформацію, і вимагали гроші. Одного підозрюваного вже затримано, інші наразі переховуються на непідконтрольних Україні територіях, йдеться в ТСН.

Важкопоранені та бійці, чия доля невідома – щодня їх десятки. Командири кажуть, коли бачать, що військовий впав, але тіло не вдалось забрати з поля бою, його вважають зниклим безвісти.

Марина знала, що її 18-тирічний син поранений, але командир, який повідомив їй про це, загинув того ж дня. По офіційних каналах сина не знайшла, кинулась у соцмережі - там численні групи, де люди допомагають одне одному з пошуком зниклих. Шахраї теж мають до них доступ, тож Марині вони подзвонили за кілька днів після її оголошення і дали зрозуміти: хлопець у полоні, і одразу передали трубку- начебто йому. «Я спитала, що синочку, чому голос не схожий? Він каже: «Мама, у мене дуже побиті губи, мені боляче спілкуватися. Зроби так, як тобі скажуть ці люди». Мені сказали, якщо готові, то готуйте 200 тисяч, а потім вони скажуть подальші дія, як я зможу його забрати», - розповідає Марина.

Ще до розлуки з сином Марина домовилася з ним про пароль, який той має сказати на випадок полону. Для шахраїв це стало несподіванкою, грошей вони не отримали, але були дуже близькі до цього. Згодом Марина дізналася: син загинув. Його тіло вже доправили додому.

Звідки шахраї телефонують родичам зниклих відстежити непросто. Кожного разу купують нові сім-картки, змінюють і банківські рахунки.

Злочинців, що наживались на людському відчаї, СБУ вдалось викрити у Запоріжжі. Підозрюваних троє- двоє чоловіків та жінка – переселенка з Маріуполя. Брудну роботу виконувала за певний відсоток від суми. Нині вона запевняє, своїх спільників особисто не знала, начебто просто виконувала їхні накази. «Скинули, здається, перша сума була або 25, або 30 тисяч. Середина квітня десь. Скинули ці гроші. Ну і через якийсь час, не відразу, він: «Піди зніми їх». Пішла, зняла. Потім він там: «Залиши собі п'ять тисяч, з дитиною для вас», - розповідає вона.

«До її обов’язків входила реєстрація месенджерів, тобто придбання сім-карток, і надання іншим співвиконавцям СМС для реєстрації месенджерів, а также отримання та виведення коштів», - розповідають в СБУ.

Особи двох спільників жінки встановили, але затримати їх поки не вдалось, обидва ховаються на тимчасово окупованій території. Скільки людей шахраям вдалось ошукати, слідчі ще рахують, поки відомо про кілька епізодів. Злочинці встигли видурити з родичів зниклих сотні тисяч гривень.

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