Шахрайські call-центри телефонують рідним зниклих, вимагають гроші: спеціальний уповноважений розповів, як не потрапити на гачок

Є випадки, коли росіяни зв’язуються із рідними зниклих українських військових і вимагають, наприклад, шпигувати на користь Росії. Мовляв, робіть так, інакше з вашим рідним буде погано.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов та навів найтиповіші приклади ворожого шантажу.

"Нам відомо про такі випадки, коли росіяни зв’язуються із рідними осіб, зниклих безвісти, та користувалися їхнім лихом невизначеності (що з рідним, живий він, чи вона, чи здоровий?), користувалися тяжким моральним станом, готовністю дізнатись будь-що про свого рідного. Мова про вимогу, наприклад, грошей, або вимога стежити за місцем розташування української військової техніки. Погрожували: якщо не виконуватимете, полоненому буде гірше. Єдиний вихід і єдина правильна дія для рідних людини, що потрапила в полон, – звертатися до СБУ. І в жодному разі не вестися на такий шантаж, не починати виконувати злочинних вказівок РФ або ж пересилати гроші за "належне" утримання в полоні або так званий "викуп", – розповів спеціальний урядовий уповноважений.

За словами Добросердова, бувають випадки, коли шантажисти переконують рідних зниклого приїхати на територію Росії. Мовляв, тут вам віддамо людину, привозьте кошти.

"Знову ж таки, повторюсь: шахраї користуються важким моральним, психологічним станом наших людей, які шукають свого рідного. Звичайно, ніхто нікого нікому не віддає, а гроші забирають", – наголошує він.

Добросердов додає, що масштаб шахрайських дій має коментувати СБУ.

"Інша ситуація – існування не тільки російських шахраїв. Є також проблема, коли шахрайські call-центри скуповують списки з телефонами рідних зниклих і починають їм телефонувати, вимагають переказати гроші. Не рідкісні випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям, розміщує інформацію в якихось Telegram-каналах про свою зниклу людину, вказуючи навіть дрібні деталі, наприклад, про наявність татуювання. А потім зловмисники з такої інформації формують базу даних і шантажують рідних зниклого. У такому випадку обов’язково треба звертатись до Національної поліції", – каже він.

Також типовими діями шантажистів, за словами спеціального урядового уповноваженого, є вимагання від рідних полонених виходити на мітинги. "Тобто задача в росіян – розкачувати ситуацію в Україні, збільшувати соціальну напругу", – додав Добросердов.

Нагадаємо, раніше омбудсмен пояснив, коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним.

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