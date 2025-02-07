Шахта "Торецька" стала для окупантів справжнім "Бермудським трикутником" – оглядач

Шахта "Торецька" стала для росіян справжнім "Бермудським трикутником".

Про це у повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников.

"Йде туди багато ворогів на штурм наших позицій, а повертаються – одиниці. І все одно лізуть! Така впертість не піддається логіці, не піддається розумінню, не піддається нічому!", – емоційно додав він.

У Кримському все доволі складно, дуже важко навіть ЛБЗ визначити, бо вона постійно рухається в обидві сторони.

У залишках Забалки – бої за кожен будинок, за кожен город.

У Щербинівці-Леонідівці тривають маневрові бої. До речі, дуже нагадує те, що зараз на Курщині.

"Збереження життя та здоровʼя - головне, тому наші воїни за необхідності можуть відійти, щоб утилізувати більше ворогів, і потім повернути втрачені позиції. Торецький район оборони продовжує стягувати значні сили окупанта, які він не може направити на інші ділянки.Першою чергою – на Часів Яр та Костянтинівку. Бої за Торецьк тривають 7 місяців, і будуть тривати ще, бо фіналу там поки не видно", – резюмував він.

Нагадаємо, що у Торецьку, де тривають бої, влада виділила "на своє утримання" понад 84 млн грн. Причому з Торецької громади вже евакуювалися близько 95% від усіх жителів. Попри просування росіян у Торецьку заклали на 2025 рік мільйон гривень для розроблення Стратегії післявоєнного відновлення.

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