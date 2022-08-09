Шахти Луганщини на межі закриття, бо окупанти мобілізують людей - Гайдай

В тимчасово захопленії росіянами області не вистачає робітників. Адже в регіоні розпочалася примусова мобілізація. Крім того, аби вижити, люди змушені освоювати нові спеціальності чи працювати у кілька змін.

Про це у повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Через примусову мобілізацію шахти Луганщини на межі закриття. Йдеться про підприємства вугільної галузі в містах, захоплених Росією у 2014 році. Це, зокрема, Сорокіно (Краснодон), Ровеньки, Должанськ (Свердловськ). Наразі кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств.Ситуація наближається до катастрофічної", - повідомив Гайдай.

За його словами, саме з підприємств у цих населених пунктах багато чоловіків відправили на війну ще на початку вторгнення. Напазі росіяни почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей Російськї Федерації.

Як повідомлялося, із Луганщини намагаються організувати депортацію дітей в Росію. З відповідними намірами в захоплені міста приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті РФ". Днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть в Росію.

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