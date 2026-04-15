"Шахед" летів просто на дітей: з'явилися моторошні подробиці удару по Черкасах, де загинув 8-річний хлопчик

У Черкасах від удару дрона загинула дитина

14 квітня росіяни атакували Черкаси дронами. Унаслідок нальоту БпЛА загинув восьмирічний хлопчик. Маленький Богдан у момент російської атаки перебував на дитячому майданчику.

Травми дитини не були сумісні з життям. Інші діти, які теж гралися на майданчику, зараз перебувають у лікарні. Подробицями поділилися 18000.

Грався з дітьми на майданчику: що відомо про загибель восьмирічного Богдана у Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про загибель 8-річного хлопчика внаслідок російської атаки. Він підтвердив, що Богдан перебував на дитячому майданчику разом з іншими дітьми, коли російські дрони вгатили поруч.

«Грався на дитячому майданчику. Він був надворі зі своїми однолітками. Вони зараз перебувають під наглядом лікарів», — заявив міський голова.

У мережі опублікували фото дитини, вбитої вчора росіянами. Користувач Сергій Благодарний написав, що ще 12 квітня, на Великдень, Богдан був у церкві і славив Бога.

«Ще в цю неділю Богдан був в церкві і славив Бога. У Черкасах сьогодні Росія вбила восьмирічного хлопчика. Перший сонячний день, багато дітей на ігрових майданчиках і „Шахед“ прямо на них», — написав чоловік.

Він додав, що діти дуже сильно кричали від страху. Сергій назвав ситуацію жахом і висловив щирі співчуття батькам загиблої дитини.

Фото: 8-річний Богдан, Сергій Благодарний/Facebook

«Слів, які могли б полегшити цей біль, просто не існує. Щиро співчуваю родині», — написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Що ще відомо про атаку на Черкаси

Сьогодні, 15 квітня, у Черкасах оголошений день жалоби.

Учора, 14 квітня, внаслідок російської атаки стало відомо про 14 постраждалих людей. За словами медиків, загиблого хлопчика намагалися реанімувати понад годину кілька лікарів. Однак росіяни забрали його життя.

Сили ППО змогли збити дев’ять російських цілей, однак усі з них збити не вдалося.

Ударна хвиля та уламки пошкодили чотири багатоповерхівки.

Сьогодні уночі росіяни знову атакували Черкаси дронами. Про це повідомив міський голова. Відомо про пошкодження житлових будинків та автомобілів. Масштаби уточнюють. До медиків звернулися четверо людей.