“Шахеди” летять просто “з конвеєра”: експерт сказав, чому РФ не встигає накопичувати ракети та дрони

Аналіз уламків показав реальні масштаби виробництва ракет та дронів в Росії / © ТСН

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Сучасні російські атаки по українських містах демонструють цікаву тенденцію щодо швидкості виготовлення та застосування ворожої зброї. Окупанти змушені використовувати ракети та дрони відразу після їхнього складання на заводах і не мають змоги створити суттєві стратегічні резерви.

Про реальні темпи виробництва та залишки російського озброєння на основі аналізу уламків пише радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Атаки «Шахедами» прямо з конвеєра

Фахівець зазначив, що нещодавно по Харкову вдарив ворожий ударний безпілотник, який був виготовлений всього кілька днів тому. Зазвичай російські дрони-камікадзе типу «Шахед» прилітають в Україну з датою випуску від п’яти до п’ятнадцяти днів.

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Такий короткий проміжок часу між виробництвом і застосуванням є дуже показовим для оцінки можливостей ворога. Це означає, що Росія атакує нашу державу безпілотниками буквально «з заводу», минаючи етапи тривалого складського зберігання.

Ситуація з балістикою та крилатими ракетами

Водночас ситуація з балістичним озброєнням виглядає дещо інакше, адже ракети «Іскандер» фіксуються з датою випуску за минулий 2025 рік. Це свідчить про те, що противник постійно підтримує небезпечний запас цих ракет на рівні від 180 до 250 одиниць. Авіаційні ракети Х-59, якими ворог тероризує прифронтові регіони, також переважно датовані третім кварталом 2025 року.

Щодо іншого сучасного озброєння, то ракети Х-101 найчастіше мають маркування, яке вказує на виробництво за кілька місяців до запуску вже у поточному 2026 році. Гіперзвукові «Циркони» та ракети до комплексів С-400 також прилітають з датами випуску цього року. Загалом ці дані підтверджують, що російська промисловість не здатна накопичувати великі арсенали, і майже все вироблене озброєння одразу йде на фронт.

Нагадаємо, «Флеш» попередив, що частка реактивних ударних безпілотників під час російських атак на Україну постійно зростатиме. Окупанти готуються застосовувати нові швидкісні дрони модифікації «Герань-4».

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