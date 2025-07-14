"Шахеди" масовано атакуватимуть у серпні: експерт пояснив, що чекати

"Шахеди" масовано атакуватимуть у серпні / © t.me/SJTF_Odesa

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Україна та Велика Британія підписали довгострокову угоду на постачання 5000 ракет для систем ППО Thales, розраховану аж на 19 років. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський пояснив цю необхідність значною загрозою з боку Росії, яка продовжує використовувати велику кількість повітряних цілей.

Про це він сказав в ефірі Radio NV.

«У нас досі існує серйозна загроза з боку застосування ворогом великої кількості повітряних цілей, тому треба казати про пошук рішення за рахунок малих зенітних ракетних комплексів, які, наприклад, допоможуть нам вирішувати цю проблему тисячі дронів типу „Шахед“», — зазначив Храпчинський.

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Він прогнозує, що Росія вже в серпні може почати масовані обстріли з використанням тисяч БПЛА на добу. Експерт наголошує, що малі зенітні ракети є ефективним рішенням для протидії таким цілям. Храпчинський пояснює, що «Шахеди» мають неяскравий тепловий слід і не випромінюють сигнали, що ускладнює їх перехоплення традиційними тепловими чи радіолокаційними ракетами. Тому необхідні модернізовані системи, здатні перехоплювати ці дрони. Храпчинський згадує 20 тисяч підривачів, відправлених на Близький Схід, як приклад систем, які ефективно працювали проти «Шахедів».

Водночас, Храпчинський підкреслює важливість локалізації виробництва подібних систем в Україні: «Нам все ж таки треба локалізувати такі можливості безпосередньо в Україні. Не просто замовити, виробляти десь для України, а саме переводити виробничі потужності в Україну.»

Він додав, що ці виробництва необхідно переміщувати під землю, у більш безпечні місця, щоб зменшити залежність від західних партнерів.

Нагадаємо, Велика Британія готова направити солдатів до України для «підсилення» припинення вогню з агресоркою Росією в межах реалізації планів «коаліції рішучих».

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Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон проведуть переговори з іншими країнами, які приєдналися до «коаліції охочих». Очікується, що Париж і Лондон нададуть основну частину військових сил, хоча план також вимагає підтримки з боку США.

Велика Британія підпише оборонну угоду з Україною, яка передбачає постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони (ППО).