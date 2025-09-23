"Шахеди" над Європою: як далеко Росія може дотягнутися

Російські дрони / © t.me/SJTF_Odesa

Росія вже здатна запускати далекобійні безпілотники “Герань-2” по країнах Європи з наявної інфраструктури. За даними ГУР МОУ, дальність польоту цих дронів становить 1800–2500 км, що дозволяє атакувати скандинавські країни, Нідерланди, більшість Німеччини та південь Італії.

Про це пише Defense Express.

У разі використання максимальної дальності – до 2500 км – у зоні ураження опиняються Великобританія, Італія, більша частина Франції та навіть частина Іспанії, включно з Мадридом.

Наявні пускові майданчики в окупованому Криму, Брянській області та під Санкт-Петербургом уже можуть забезпечити такі атаки. Розгортання нових майданчиків, наприклад у Бресті (Білорусь) або Калінінградській області, додасть до дальності ще близько 700 км.

Хоча реальні маршрути дронів складні для обходу українських систем ППО, практика показує, що прорив першого ешелону ППО може дати дронам значну свободу пересування. При цьому існуючі європейські системи протидії БПЛА значно дорожчі за самі дрони, що створює технологічний та економічний дисбаланс.

Експерти попереджають, що навіть країни, які раніше вважалися віддаленими від загрози, такі як Іспанія, повинні бути готові до потенційних атак російських дронів.

Нагадаємо, 22 вересня над Данією та Норвегією зафіксували невідомі дрони. Усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені.