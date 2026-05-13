ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4812
Час на прочитання
1 хв

“Шахеди” пішли дивним маршрутом: що задумала Росія біля кордону з Білоруссю

Росіяни змінили тактику застосування “Шахедів”. Дрони масово рухаються вздовж кордону з Білоруссю, намагаючись перевантажити українську ППО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Шахед

Шахед / © iStock

Російські війська під час чергової атаки “Шахедами” змінили тактику застосування ударних безпілотників. Цього разу дрони рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5–10 кілометрів.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як “Флеш”.

Нова тактика Росії. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Нова тактика Росії. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

За його словами, російські дрони йдуть буквально один за одним і одразу у великій кількості. Такий маневр може бути спробою перевантажити українську протиповітряну оборону, щоб частина цілей змогла прорватися вглиб країни, зокрема у напрямку західних областей.

“Кожного разу противник намагається змінити тактику застосування Шахедів. Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості”, — зазначив Бескрестнов.

Він додав, що противник заздалегідь готується до таких атак: проводить розвідку українських засобів РЕБ, вивчає позиції ППО та шукає слабкі місця в обороні.

“Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід. Наші хлопці працюють”, — наголосив фахівець.

За словами Бескрестнова, завдання української сторони — передбачати ходи ворога та адаптувати оборону до нових тактик російських атак.

Нагадаємо, 13 травня моніторингові канали повідомляють про масовий рух російських ударних дронів над територією України. Безпілотники фіксують в кількох областях, зокрема Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Херсонській.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
4812
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie