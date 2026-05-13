“Шахеди” пішли дивним маршрутом: що задумала Росія біля кордону з Білоруссю

Шахед / © iStock

Реклама

Російські війська під час чергової атаки “Шахедами” змінили тактику застосування ударних безпілотників. Цього разу дрони рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5–10 кілометрів.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як “Флеш”.

Нова тактика Росії. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

За його словами, російські дрони йдуть буквально один за одним і одразу у великій кількості. Такий маневр може бути спробою перевантажити українську протиповітряну оборону, щоб частина цілей змогла прорватися вглиб країни, зокрема у напрямку західних областей.

Реклама

“Кожного разу противник намагається змінити тактику застосування Шахедів. Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості”, — зазначив Бескрестнов.

Він додав, що противник заздалегідь готується до таких атак: проводить розвідку українських засобів РЕБ, вивчає позиції ППО та шукає слабкі місця в обороні.

“Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід. Наші хлопці працюють”, — наголосив фахівець.

За словами Бескрестнова, завдання української сторони — передбачати ходи ворога та адаптувати оборону до нових тактик російських атак.

Реклама

Нагадаємо, 13 травня моніторингові канали повідомляють про масовий рух російських ударних дронів над територією України. Безпілотники фіксують в кількох областях, зокрема Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Херсонській.

Новини партнерів