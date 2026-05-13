“Шахеди” пішли дивним маршрутом: що задумала Росія біля кордону з Білоруссю
Росіяни змінили тактику застосування “Шахедів”. Дрони масово рухаються вздовж кордону з Білоруссю, намагаючись перевантажити українську ППО.
Російські війська під час чергової атаки “Шахедами” змінили тактику застосування ударних безпілотників. Цього разу дрони рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5–10 кілометрів.
Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як “Флеш”.
За його словами, російські дрони йдуть буквально один за одним і одразу у великій кількості. Такий маневр може бути спробою перевантажити українську протиповітряну оборону, щоб частина цілей змогла прорватися вглиб країни, зокрема у напрямку західних областей.
“Кожного разу противник намагається змінити тактику застосування Шахедів. Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості”, — зазначив Бескрестнов.
Він додав, що противник заздалегідь готується до таких атак: проводить розвідку українських засобів РЕБ, вивчає позиції ППО та шукає слабкі місця в обороні.
“Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід. Наші хлопці працюють”, — наголосив фахівець.
За словами Бескрестнова, завдання української сторони — передбачати ходи ворога та адаптувати оборону до нових тактик російських атак.
Нагадаємо, 13 травня моніторингові канали повідомляють про масовий рух російських ударних дронів над територією України. Безпілотники фіксують в кількох областях, зокрема Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Херсонській.