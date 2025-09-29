"Шахеди" стають складнішими цілями: в Міноборони пояснили, як Росія модернізує дрони

Shahed / © MIL.IN.UA

Російські далекобійні ударні дрони типу “Шахед” постійно модернізуються і стають усе складнішими цілями для української протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

За словами генерала Гаврилюка, російська сторона постійно вдосконалює технології, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

“2023 року, коли їх лише починали застосовувати, вони мали 4-канальні антени і були відносно вразливими до РЕБ”, — розповів генерал Гаврилюк.

Однак, за його словами, зараз на дрони встановлюють 16-канальні системи, які вже вміють змінювати частоти одержуваних сигналів, що дозволяє їм проходити крізь зони радіоелектронного придушення. У поєднанні з тактикою масованих ударів такі модернізовані безпілотники дають більший ефект, ніж раніше.

Для відбиття цих посилених загроз Україна застосовує “багатоешелоновані” лінії оборони. До комплексних систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, які полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація, зокрема винищувачі F-16.

Раніше повідомлялося, що Німеччина до кінця 2025 року значно посилить українську протиповітряну оборону, передавши ще дві сучасні зенітно-ракетні системи Patriot.