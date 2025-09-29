ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

"Шахеди" стають складнішими цілями: в Міноборони пояснили, як Росія модернізує дрони

Російська сторона постійно вдосконалює технології, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

Російські далекобійні ударні дрони типу “Шахед” постійно модернізуються і стають усе складнішими цілями для української протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

За словами генерала Гаврилюка, російська сторона постійно вдосконалює технології, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

“2023 року, коли їх лише починали застосовувати, вони мали 4-канальні антени і були відносно вразливими до РЕБ”, — розповів генерал Гаврилюк.

Однак, за його словами, зараз на дрони встановлюють 16-канальні системи, які вже вміють змінювати частоти одержуваних сигналів, що дозволяє їм проходити крізь зони радіоелектронного придушення. У поєднанні з тактикою масованих ударів такі модернізовані безпілотники дають більший ефект, ніж раніше.

Для відбиття цих посилених загроз Україна застосовує “багатоешелоновані” лінії оборони. До комплексних систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, які полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація, зокрема винищувачі F-16.

Раніше повідомлялося, що Німеччина до кінця 2025 року значно посилить українську протиповітряну оборону, передавши ще дві сучасні зенітно-ракетні системи Patriot.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie