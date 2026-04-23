Війна
444
1 хв

Шахеди вдарили по Кривому Рогу: важко поранена жінка, місто частково без світла

РФ атакувала Кривий Ріг. Пошкоджено інфраструктуру, одна жінка у важкому стані.

Кирило Шостак
Олександр Вілкул

Олександр Вілкул / © Сайт президента України

Під час останньої повітряної тривоги російські війська атакували Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом стало відомо про поранену жінку. 41-річна постраждала отримала проникаюче поранення грудної клітини та перебуває у важкому стані. Лікарі проводять операцію та борються за її життя.

Крім того, внаслідок атаки дронами типу «шахед» пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій.

Через це тимчасово змінено рух тролейбусів №1, 2, 20 та 21 — вони розвертаються в районі автовокзалу.

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкоджень та відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 червня в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок атаки на Дніпро постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей.

Наступна публікація

