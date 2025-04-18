"Шахеди" з отрутою: як РФ використовує заборонені речовини в атаках проти України

© Getty Images

Реклама

Росія може використовувати хімічну отруту в «Шахедах», щоб вбити або покалічити тих, хто їх виявить.

Наскільки це реально, що кажуть військові фахівці та як Москва використовує хімічну зброю проти українських військових, порушуючи всі міжнародні угоди. Про це та інше — далі в ексклюзиві TСН.ua.

РФ може запускати отруйні «Шахеди»

Російські окупанти можуть вдаватися до жахливої тактики, наносячи хімічні отруйні речовини на свої дрони-камікадзе, типу Shahed 136/"Герань-2».

Реклама

Мета — завдати додаткової шкоди тим, хто наважиться підбирати уламки збитих БпЛА. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, посилаючись на декілька військових джерел.

Хоча масовість цього явища поки не підтверджена, InformNapalm закликає до максимальної обережності та категорично не торкатися уламків без попереднього аналізу на хімічну небезпеку. Ця інформація викликає особливе занепокоєння, враховуючи багату історію Росії у використанні бойових отруйних речовин, зокрема резонансні випадки отруєнь, організовані російськими спецслужбами за кордоном.

Спільнота закликала українців зберігати холодний розум та критично ставитися до будь-яких повідомлень про нові «військові хитрощі» ворога, не виключаючи спроб посіяти паніку та дезінформувати українське суспільство.

Станом на 17 квітня 2025 року офіційні українські джерела поки що не надавали розгорнутих коментарів щодо цієї конкретної інформації від InformNapalm. Проте, з огляду на попередні випадки використання Росією небезпечних хімічних речовин проти українських військових, до цієї інформації варто ставитися з підвищеною увагою.

Варто додати, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко наприкінці березня 2025 також розповідав, що росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час, зокрема, на Куп’янському напрямку. Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.

Що кажуть військові експерти

Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, коментуючи на Громадському радіо ймовірність застосування отруйних речовин на дронах, пояснив фізичні обмеження такого способу. За його словами, нанесення отрути на зовнішню поверхню БпЛА призведе до швидкої втрати її ефективної концентрації через високу швидкість польоту.

Експерт припустив, що такі речовини, скоріш за все, можуть застосовуватися у поєднанні з іншими бойовими засобами. Він навів приклади заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, які Росія використовує від 2022 року, зокрема ручні гранати К-51 та спеціальні боєприпаси до підствольних гранатометів РГР, що містять бойову отруйну речовину CS (іритант).

Вадим Кушніков зазначив, що CS у малих дозах має подразнювальний ефект, але при високих концентраціях може бути смертельною. Зазвичай ворог застосовує її на лінії фронту проти українських опорних пунктів для виведення з ладу оборонців. Ця речовина, за його словами, заборонена Женевською конвенцією ще від 1938 року.

Вадим Кушніков додав, що ще минулого тижня повідомлялося про те, що зафіксували «Шахеди», які несли додаткові уражаючі елементи, які скидали за шляхом свого слідування.

Він наголосив, що це є першочерговою загрозою для цивільного населення та прямим актом терору. За словами Кушнікова, механіка дії отруйних речовин спрямована на тероризування цивільних, і їхнє скидання може відбуватися як під час польоту дрона, так і після його ураження засобами ППО, з метою збільшення супутніх втрат серед мирного населення.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі «Новини.LIVE» також зазначив, що наносити отруйну речовину на поверхню безпілотника недоцільно, але існує інший спосіб хімічного ураження.

Він зазначає, що цілком реально, що росіяни можуть закріплювати на своїх «Шахедах» капсули з отруйною речовиною. Водночас він зазначив, що наразі відомо лише про кілька поодиноких випадків використання отруйних капсул в російських дронах, тому про масштабну загрозу поки що не йдеться.

Нагадаємо, що Центр протидії інформації 16 квітня також повідомляв, що ворог використовує для ударів по Україні дроні-камікадзе типу «Шахед», споряджені руйнівними речовинами.

Центр верифікував цю інформацію у спецслужбах. Відомо, що в одному з БпЛАлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною «CS» (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі БПЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються руйнівними речовинами, не підтверджується, додають там.

Згідно з інформацією посольства в США за 2024 рік, Вашингтон має підтвердження використання Росією хімічної зброї проти українських військових. Зокрема, йдеться про хлорпікрин, який також застосовувався як засіб боротьби з масовими заворушеннями, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

Хлоропікрин є задушливою речовиною, яка під час вдихання викликає сильне подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів, а також шлунково-кишкового тракту. У випадках значного впливу це може становити смертельну небезпеку через потенційне накопичення рідини в легенях. За даними посольства США, застосування таких хімікатів російською стороною не є поодиноким випадком і, ймовірно, має на меті витіснення українських сил з укріплених позицій та їх відведення на лінію вогню.

У заяві також наголошується, що Росія зберігає незаявлену програму виробництва хімічної зброї та щонайменше двічі за останні роки використовувала хімічну зброю, таку як нервово-паралітична речовина «Новачок», під час спроб вбивства.

З метою приховання своїх порушень та відвернення уваги, Кремль систематично поширює необґрунтовані звинувачення на адресу Сполучених Штатів та України щодо нібито використання ними хімічної та біологічної зброї в Україні. Ця тактика дезінформації використовується Росією для неправдивого звинувачення інших у тих самих діях, які вона сама вчиняє або планує вчинити.

Від початку повномасштабного вторгнення Москва постійно поширювала неправдиві заяви про українську хімічну зброю, зокрема, твердження про виявлення «хімічно небезпечних речовин», звинувачення України у використанні БПЛА для хімічних атак та заяви про підтримку Сполученими Штатами такого використання. Усі ці твердження є неправдивими. Насправді, Росія має активну програму виробництва хімічної зброї та порушує свої міжнародні зобов’язання.

Британське видання The Telegraph також провело своє розслідування, що «російські війська здійснюють систематичну кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових». У матеріалі зазначається, що кілька українських солдат, дислоковані на позиціях по всій лінії фронту детально розповіли, як їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників, в основному скидаючи сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини. Зокрема, у матеріалі згадується газ, відомий як CS, і який зазвичай використовується ворожим спецназом.

Хімічний слід Кремля: від Грузії до України — історія заборонених атак

Застосування Росією хлорпікрину в Україні стало першим зафіксованим випадком використання цієї отруйної речовини на полі бою від часів Першої світової війни. Проте, слід зазначити, що Кремль і раніше вдавався до використання хлорпікрину.

Зокрема, 1989 року Радянський Союз застосував його для придушення демонстрацій у Грузії. Російський уряд систематично вдавався до брехливих заяв, щоб захистити свого союзника — сирійський режим — від відповідальності за неодноразове застосування хімічної зброї режимом Башара Асада у період від 2013 до 2019 роки.

Крім того, Кремль заперечував свою причетність до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», а також до смерті британської громадянки в Еймсбері, що стала наслідком цієї ж атаки. Аналогічно Кремль намагався уникнути відповідальності за отруєння «Новачком» російського опозиційного політика Олексія Навального 2020 року.

У всіх цих випадках кремлівські пропагандисти використовували ту саму тактику, яку ми спостерігаємо сьогодні щодо України — звинувачення інших у злочинах, скоєних Росією, та інсценування так званих «провокацій». Кремль послідовно використовував своє членство в міжнародних організаціях, таких як Рада безпеки ООН та Організація із заборони хімічної зброї, як майданчик для поширення своєї дезінформації.

Попри зусилля Росії з маніпулювання громадською думкою та впливу на посадовців різних країн, 29 листопада 2023 року Москва вперше в історії втратила своє місце у Організація із заборони хімічної зброї, яке перейшло до України, Литви та Польщі. Цей факт продемонстрував рішучість держав-учасниць ОЗХЗ притягнути Росію до відповідальності за її дії через агресивну війну проти України та триваючі порушення Конвенції про хімічну зброю.

Поширюючи дезінформацію через засоби масової інформації та міжнародні платформи, Росія прагне створити плутанину та спотворити факти, щоб посіяти достатньо сумнівів і підірвати єдність та ефективність міжнародної реакції на використання нею власної хімічної зброї.

Важливо:

Якщо ви виявили небезпечний предмет — негайно відійдіть на відстань не менше 100 метрів та повідомте про це за номерами 101 (ДСНС) або 102 (поліція). У жодному разі не пересувайте його і не намагайтеся знешкодити. Попередьте людей поблизу небезпеки.