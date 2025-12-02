“Шахеди” з ракетами: генерал пояснив, чи здатна українська ППО збивати їх

Безпілотник / © ТСН

Росія вперше застосувала дрон-камікадзе «Шахед«, оснащений ракетою класу „повітря — повітря“ Р‑60, створивши нову загрозу для українських гелікоптерів.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За словами Маломужа, Росія активно вчиться і намагається ускладнити збиття своїх дронів, додаючи до них нові елементи озброєння. Поява ракети Р‑60 на «Шахеді» є черговим кроком до підвищення їхньої небезпеки.

Експерт наголошує: Україні вже зараз потрібно працювати над пошуком рішень для нейтралізації цієї загрози. Йдеться як про посилення протиповітряної оборони, так і про зміцнення власного військово-промислового комплексу.

Маломуж уточнив, що «Шахеди» з ракетами Р‑60 теоретично можуть атакувати українські вертольоти та інші повітряні цілі, однак через додаткову вагу дрон має бути повільнішим. Це дає українській ППО можливість його знищувати.

Генерал наголосив, що критично важливо виявляти місця, з яких росіяни запускають дрони. Пошук таких локацій разом з партнерами та завдання ударів по цих точках — один із ключових кроків для зменшення загрози.

Експерт наголосив, що Україні слід перш за все посилити протиповітряну оборону та закупити додаткові системи, розвивати власний військово-промисловий комплекс для пошуку нових рішень, масштабувати удари по місцях запуску «Шахедів» та активно використовувати антидронові системи.

За його словами, поява модифікованих дронів лише підтверджує, що Росія продовжує експериментувати та вдосконалювати озброєння, тому Україна має діяти на випередження.

Нагадаємо, на тлі нової загрози, експерт відзначає, що ракета Р‑60 мала потужність обмежену трьома кілограмами бойової частини, і українські екіпажі мають посилити увагу до власної безпеки та контролювати можливі групові атаки дронів.