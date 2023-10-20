Шалені втрати росіян на Авдіївському напрямку та знищення техніки: що відбувається на фронті

Українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку. На Авдіївському напрямку вбито та поранено майже 900 окупантів. Також вдалося відбити понад 30 атак ворога на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та 13 артилерійських засобів противника.

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