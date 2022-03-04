"Шаленіють, бо не можуть взяти": Данілов назвав регіони, де через війну з РФ найнапруженіша ситуація

"Шаленіють, бо не можуть взяти": Данілов назвав регіони, де через війну з РФ найнапруженіша ситуація

Данілов наголосив, що українська влада ніколи не піде на капітуляцію.

Росія напала на Україну 24 лютого і продовжує атакувати наші землі. Українські захисники дають відсіч ворогу, але станом на 4 березня найнапруженішими є Маріуполь і Миколаївська область.

Про це 4 березня в прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Найнапруженіша ситуація - це Маріуполь. Там тримаються наші війська, наша тероборона, прикордонники тощо. Всі, хто там є, сьогодні тримають Маріуполь. Шаленіє РФ від того, що не можуть взяти це місце, хоч вони вважали, що вони візьмуть його за два дні. Не проста ситуація навколо Миколаєва, Миколаївська область. Те, що стосується півдня. Але ще раз наголошую ми свідомі того, де і що у нас відбувається. І ще раз наголошу, це наша земля. Хтось вважає, що ми будемо скорені, станемо на коліна.. я більш ніж впевнений, що президент ніколи на це не піде", - сказав Данілов.