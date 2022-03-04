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"Шаленіють, бо не можуть взяти": Данілов назвав регіони, де через війну з РФ найнапруженіша ситуація

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"Шаленіють, бо не можуть взяти": Данілов назвав регіони, де через війну з РФ найнапруженіша ситуація

УНІАН

Данілов наголосив, що українська влада ніколи не піде на капітуляцію.

Росія напала на Україну 24 лютого і продовжує атакувати наші землі. Українські захисники дають відсіч ворогу, але станом на 4 березня найнапруженішими є Маріуполь і Миколаївська область.

Про це 4 березня в прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Найнапруженіша ситуація - це Маріуполь. Там тримаються наші війська, наша тероборона, прикордонники тощо. Всі, хто там є, сьогодні тримають Маріуполь. Шаленіє РФ від того, що не можуть взяти це місце, хоч вони вважали, що вони візьмуть його за два дні. Не проста ситуація навколо Миколаєва, Миколаївська область. Те, що стосується півдня. Але ще раз наголошую ми свідомі того, де і що у нас відбувається. І ще раз наголошу, це наша земля. Хтось вважає, що ми будемо скорені, станемо на коліна.. я більш ніж впевнений, що президент ніколи на це не піде", - сказав Данілов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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