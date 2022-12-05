Шамани із Бурятії будуть "боротися" із HIMARS: у Ростові вже облаштовують халабуди для обрядів

До російського Ростова-на-Дону везуть бурятських шаманів, які повинні будуть обрядами допомогти російським окупантам, які несуть величезні втрати у війні в Україні.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Як стверджується, знахарі повинні будуть проводити обряди з російськими окупантами, щоб "захистити" їх від пускових установок HIMARS, якими українські війська захищаються від загарбників. Містики вірять, що саме духи стародавніх предків зможуть "захистити" росіян.

Шамани будуть проводити свої обряди у ютрах (тип переносного житла або намету, іншими словами, що має основу з жердя, критого соломою, корою, шкірами і тощо). Окрім обрядів, шамани і баряшини (костоправи) будуть лікувати поранених росіян й викликати богів стародавніх воїнів-гунів.

"Ось, наприклад, HIMARS, ми їх "химерами" називаємо... Якщо "химера" прийде, воїни-гуни, які спали, прокинуться. Вони побачать свій дім, атрибутику всяку, і допоможуть нашим бійцям", - сказав голова фонду "Гуннський фонд" Олег Булутов.

Спочатку халабуди шаманів хотіли розмістити на Донбасі, але там сприйняли ідею без особливого ентузіазму, тому їх передали на Ростов.

Нагадаємо, виявилося, що топменеджера нафтової компанії "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін помер за дуже дивних обставин під час сеансу з подружжям шаманів Магуа. За допомогою нетрадиційного сеансу, який відбувався у звичайному приватному будинку, мільярдер намагався того разу вилікуватися від похмілля.

Як повідомлялося, мольфарка Магдалена Мочіовскі розповіла, що на диктатора РФ Путіна працює ціла армія екстрасенсів.

Читайте також: