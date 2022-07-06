Шампунь за 600 грн: у Мережі показали шокувальні ціни в окупованому Херсоні (фото)

Шампунь за 600 грн: у Мережі показали шокувальні ціни в окупованому Херсоні (фото)

Росіяни продовжують спустошувати гаманці людей, які залишилися у тимчасово окупованому українському Херсоні.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники призвели до того, що ціни на речі першої необхідності сягають космічних сум.

Відповідні фото докази опублікували в Telegram-каналі "Новини Миколаєва".

Жителі тимчасово окупованого Херсону показали ціни на господарчі товари у місцевих магазинах. Так, цінник на звичайний шампунь, який в Україні коштує до 100 гривень, в Херсоні сягає 607 гривень.

За гель для душу, який в Україні коштує 90-110 гривень, жителям тимчасово окупованого Херсона доведеться віддати 450 гривень.

Як додає один із місцевих журналістів, ціна “економічного пакування” мила сягає 339 гривень. Водночас вартість товару вказана як в гривнях, так і в у валюті окупантів.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні впровадили "натуральний обмін" товарів у магазинах.

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