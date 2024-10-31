"Шанс, що випадає раз у житті": ексвійськові КНДР розповіли, чому корейці воюватимуть проти України

Північна Корея приховує від власного народу відправлення своїх військ на війну, щоби не хвилювати громадськість. А це станеться, адже їхні солдати їдуть за кордон вбивати і вмирати.

Колишні корейські військові відповіли, чому нинішні солдати КНДР воюватимуть проти України. Головне, це шанс заробити гроші та отримати привілеї для своїх родин, незважаючи на ризики.

Про це йдеться у матеріалі Independent із посиланням на розповідь колишніх військових КНДР.

Тисячі молодих солдатів, яких Північна Корея відправила до Росії для так званої допомоги у боротьбі проти України, здебільшого є елітними спецпідрозділами, але вони не мають практичного бойового досвіду, не знайомі з місцевістю. Ба більше, їх, ймовірно, закинуть на ділянки фронту, де точаться найзапекліші битви, кажуть джерела.

За інформацією розвідників, війська КНДР вже прибувають на фронт. За словами колишніх північнокорейських військовослужбовців, вони певно з радістю сприймають свій "російський тур" як рідкісний шанс заробити хороші гроші, вперше побачити чужу країну та отримати привілеї для своїх родин.

"Вони занадто молоді і не розуміють, куди їдуть. Вони просто вважають за честь бути обраними серед численних північнокорейських солдатів, адже їх відправили до Росії", — сказав колишній член елітного підрозділу спецназу "Штурмовий корпус" Лі Вун Гіл. Він, який виїхав до Південної Кореї 2007 року.

"Але я думаю, що більшість із них навряд чи повернуться додому живими", — додав Лі Вун Гіл.

Скільки платитиме Путін

Кремлівський очільник Володимир Путін обіцяє по дві тисячі доларів щомісяця. 90% цієї суми, імовірно, піде в скарбницю, але рік служби в Росії принесе північнокорейському солдату від 1200 до 2400 доларів. Заради таких грошей корейці готові ризикувати. Такий "смертельний туризм" дозволить їм придбати пристойне житло в своїй країні та надасть доступ до престижних вишів, чи бодай забезпечить переїзд до Пхеньяна (зараз для цього потрібен дозвіл держави). Та якщо солдати будуть масово гинути, що, швидше за все, і станеться, вони можуть здатися в полон ЗСУ і попросити відправити їх до Південної Кореї.

Нагадаємо, вже відомо про трьох генералів диктатора КНДР Кім Чен Ина, які прибули до Росії.

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