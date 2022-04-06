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"Шансів на подальше життя немає": фахівець розповів, що буде із армійцями РФ після перебування у "Рудому лісі"

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"Шансів на подальше життя немає": фахівець розповів, що буде із армійцями РФ після перебування у "Рудому лісі"

Getty Images

Дві доби перебування у "Рудому лісі" прирівнюється із річною дозою опромінення.

Усі російські військові, які перебували у "Рудому лісі" на території Чорнобильської атомної електростанції, отримали значні дози опромінення. Фактично після перебування на його території окупанти стали смертниками.

Про це сказав в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону.

"Фахівці кажуть, що за дві доби перебування у "Рудому лісі" людина отримує опромінення, порівнянне з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі, хто там перебував, – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя", - повідомив він.

Фахівець наголосив, що російські загарбники захопили ЧАЕС, нехтуючи правилами радіаційної безпеки.

Нагадаємо, після окупації ЧАЕС уже помер російський військовий, ще сотня перебуває на лікуванні.

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