"Шансів вирватися майже не було": на Батьківщину з Сибіру вдалося повернути українку із 3 дітьми

Росіяни доправили жінку з дітьми на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган.

Російські окупанти депортували українку з трьома малолітніми дітьми аж до Сибіру – у місто Курган.

Історію родини та як вдалося повернути маму з дітьми на Батьківщину, розповіли у Мінреінтеграції.

Сім’я Бобро: мама й троє дітей, потрапили у пастку під виглядом "евакуації" до РФ. Харків’янка Любов Бобро, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалась евакуюватись з дітьми через російський Бєлгород.

Також читайте До України повернули вже 46 дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти

"Але росіяни їх – як і багато інших українських сімей – ошукали. Зібрали і вивезли у важкодоступну російську глибинку", – зазначили у міністерстві.

Росіяни доправили жінку з дітьми на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган.

"Шансів вирватись майже не було. Тоді моя старша донька, яка залишилась в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", – розповідає Любов.

Процес повернення був дуже непростим, проте Мінреінтеграції вдалося повернути родину на Батьківщину.

Що робити, якщо людина втратила зв'язок з близькими, яких депортуваои окупанти

Якщо ви втратили зв'язок з вашими близькими, яких російські загарбники депортували до РФ, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15 – 48.

Раніше у МВС повідомили, скільки дітей росіяни незаконно вивезли з України.

Читайте також: