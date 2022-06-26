"Шантаж на рівні "хулігана в пісочниці" - Клімкін про активізацію ракетних ударів РФ по Україні

"Шантаж на рівні "хулігана в пісочниці" - Клімкін про активізацію ракетних ударів РФ по Україні

Сьогодні російськими ракетами, які летять по Україні, диктатор Кремля Володимир Путін та його режим "розмовляють" із Заходом.

Також таким чином Путін хоче передати "передати" білоруському диктатору Олександру Лукашенку.

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Facebook.

"Хоча, насправді, хоче мати їх у Білорусі під своїм контролем - хто ж довірить щось Лукашенку. Іншої відповіді на надання нам статусу кандидата в ЄС там не вигадали і навіть не здатні. А сьогодні (26 червня) ще саміт Великої Сімки, який Росії нічого позитивного не несе. І потім ще ( наступного тижня) саміт НАТО в Мадриді, де Росію визначать як ключову загрозу Альянсу", - пише Клімкін.

Ексголова МЗС наголосив, що Україну не залякаєш і Захід тепер вже теж.

"Чим далі триває цей шантаж на рівні "хулігана в дитсадковій пісочниці", тим більше шансів, що Захід вважатиме цю війну не тільки українською, а й своєю. А отже разом з нами дотисне її до перемоги", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, зранку 26 червня Київ атакували з регіону Каспійського моря. Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.

Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

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