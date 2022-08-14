Шантаж РФ на Запорізькій АЕС: Жданов розповів, що Україна має робити із ситуацією

Експерт додав, окупанти намагаються стріляти не близько до парогенераторного цеху, який розташований біля кожного реактору. Однак це не зменшує ризиків ядерної катастрофи, оскільки вони можуть поцілити не туди і спричинити вибух на АЕС.

Про це військовий експерт розповів на своєму Ютуб-каналі.

"Це шантаж, і більше схоже на блеф. Вони обстрілюють територію, але переважно намагаються стріляти не близько до того ж парогенераторного цеху, який розташований біля кожного реактору. Вони обстрілюють пожежну частину, кисневу станцію. Я розумію, що великі ризики і ситуація будь-якої миті може вийти з-під контролю, якщо вони потраплять не туди. Наскільки вони можуть бути криворукими, ми вже з вами переконалися майже за 6 місяців цієї війни", - сказав експерт.

Він зауважив, посилаючись на слова місцевих жителів Енергодара, що обстріли ведуться з паркової зони міста.

"Різниця між вистрілом та розривом складає 3-5 с. Множимо на швидкість звуку і можемо легко вирахувати відстань, на яку ведеться вогонь ствольної артилерії РФ", - пояснив Жданов.

Зауважимо, за інформацією "Енергоатома", Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Окупанти продовжують провокації щодо Запорізької атомної електространції. У МАГАТЕ наголосилиси, що через російські обстріли існує високий ризик ядерної небезпеки.

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