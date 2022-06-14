Шантажують харчами або погрожують в'язницею: як окупанти примушують маріупольців свідчити про "злочини ЗСУ"

Шантажують харчами або погрожують в'язницею: як окупанти примушують маріупольців свідчити про "злочини ЗСУ"

Радник мера Маріуполя пояснив, як відбувається фальшування доказів слідчим комітетом Росії у Маріуполі.

У захопленому Маріуполі окупанти змушують місцевих "свідчити" про злочини українських військ, яких не існує.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко пояснив, як відбувається фальшування доказів слідчим комітетом Росії у Маріуполі.

По перше, окупанти вимагають від маріупольців у заявах про компенсацію за житло вказувати "знищене українською армією".

"Це названо основною умовою проведення виплат. Не пишеш – не отримуєш гроші. По факту, про обіцянки компенсацій вже забули, але тисячі письмових власноруч складених заяв вже на руках", – зазначив заступник мера.

По-друге, росіяни висадили у Маріуполі цілий десант з "пропагандо-волонтерів".

"За буханку хліба голодних та дезорієнтованих людей записували на камеру, провокуючи говорити про "злочини Азову". Поруч – завжди людина з автоматом. Варіантів сказати правду в реальній ситуації – приблизно нуль", – зазначає Андрющенко.

Одночасно пропагандо-волонтери розповідали місцевим брехню про те, що українські військові начебто "не давали евакуюватися".

"В повному інформаційному вакуумі насадити таку суспільну думку – не дуже складне завдання", – вважає Андрющенко.

Потім людей, що подали заяви або "розповіли правду" на камеру, записують до протоколів допитів.

"Відмовитися? Погроза в'язницею за неправдиві свідчення. Результат – прогнозований. В стані реальної небезпеки сотні людей змушені тепер знову давати свідомо неправдиві свідчення.

Як висновок – у Росії купа сфальшованих доказів про неіснуючі злочини України. За матеріалами справи, це саме України зруйнувала все, вбила всіх, зокрема підірвала зсередини Драматичний театр. І немає значення ані правда, ані власні офіційні заяви Росії, де вона визнавала бомбардування театру. Тепер правда – інша. Найгірше, ця викривлена правда вже використовується для засудження наших полонених захисників судом неіснуючої "ДНР" до цілком "реальних вироків, включно з "найвищою мірою", – підсумував радник мера Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю.

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