Шантажують, катують і чіпляються до жінок: як у Чечні силовики змушують "добровольців" воювати проти України

Шантажують, катують і чіпляються до жінок: як у Чечні силовики змушують "добровольців" воювати проти України

У Чечні чоловіків силоміць відправляють воювати до України, зокрема, змушують їхати під кулі під загрозою сфабрикованої кримінальної справи.

Ще один спосіб для набору "добровольців" в Чечні – загрози викраденням родичів. Тому багато хто погоджується їхати на війну, щоб урятувати сім'ю від приниження, а себе — від справ за терористичними статтями та тортурами.

Про це інформує The Insider з посиланням на джерела.

"У нас багато звернень щодо примусового відправлення чеченців на війну. Підписати контракт із озброєними структурами пропонують вже укладеним у сфабрикованих кримінальних справах. Їм обіцяють звільнення у разі згоди. Начальникам поліції в кожному районі наказано збирати добровольців будь-якими методами. Кожен має обліковий список "екстремістів" — людей, які не симпатизують місцевій владі. Їх звуть на бесіду та загрожують кримінальною справою у разі відмови. Декому пропонують гроші за від'їзд на фронт без будь-якого письмового договору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силовики використовують різні методи: можуть м'яко умовляти або ж можуть викрадати і діяти жорстко. Крім того, видання пише, що керівник РВВС Серноводського району встановив "таксу" – 450 тисяч рублів за можливість не їхати воювати до України.

За словами представника "Вайфонду", у Чечні неможливо відмовитись йти на війну, люди підкоряються, бо вважають, що померти від кулі не так страшно, як від тортур. Окрім них, силовики використовують і "екзотичніші" методи. Наприклад, приходять до будинку, починають приставати до жінки, роздягати її.

"Для нашого менталітету це найжахливіше. Краще померти, ніж бути таким приниженим. Після цього тебе і чоловіком не вважатимуть. А для кадировців це звичайна практика. Катування, вбивства - це щось звичайне, буденне. Якщо за відмову карають звільненням або невеликим терміном, це вважається великим везінням", - каже співрозмовник.

Як розповів чеченський блогер Іслам Бєлокієв, який відкрито виступає проти нинішньої влади Чечні, якщо чоловік відмовляється їхати воювати проти України, силовики починають загрожувати матері, сестрам. Вони кажуть, що заберуть рідних, що їм підкинуть наркотичні речовини, зброю, оголосять ісламськими терористами, звинуватить у поїздці до Сирії, "ІГІЛу".

"Це дуже поширена форма шантажу. Всі розуміють, що це загрози, які легко здійснити. Я знаю випадки порушення кримінальних справ проти тих, хто відмовляється їхати до України. Людям інкримінують «терористичні» статті (є ісламськими радикалами) чи наркотичні. Одного мого підписника звинуватили у ухиленні від військового обов'язку у 1992 році! Йому вже близько п'ятдесяти років", - розповів блогер.

За його словами, разом із контрактом людині дають підписати порожній бланк. Це відбувається незалежно від того, добровільно прийшов найманець чи ні.

"Якщо він потім буде поранений або вбитий у боях, загинув, його можуть «списати», використовуючи цей бланк, тобто звільнити заднім числом. Ніби боєць сам розірвав контракт задовго до загибелі чи поранення. У цьому випадку жодні виплати йому чи сім'ї не належать", - пояснив він.

Блогер додав, що грошова компенсація з Москви до Чечні не надходить, а для пораненого чи сім'ї вбитого - виплат теж немає. Оскільки, як він каже, кошти осідають у кишенях Кадирова та його оточення.

За даними видання, керівництво Чечні 7 червня відрапортувало, що на війну в Україну вирушили понад вісім тисяч людей. За словами спікера чеченського парламенту Магомеда Даудова, 1360 із них – "чеченські добровольці".

Як повідомлялося, РФ збирає персональні дані ув’язнених з Чечні й відправляє їх на війну до України.

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