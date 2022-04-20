Шарль Мішель розповів про те, коли Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Шарль Мішель розповів про те, коли Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що Єврокомісія до кінця червня висловить свою позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Після цього розпочнуться дискусії щодо подальшої євроінтеграції.

Про це він сказав 20 квітня під час свого візиту до Києва.

Шарль Мішель наголосив, що зараз Україна воює за демократію та європейські цінності.

"Ми матимемо думку Комісії до кінця червня. І це буде моєю відповідальністю оцінити, коли я зможу поставити це питання до порядку денного Європейської ради, щоб переконатися, що ми маємо політичну дискусію, діалог, щоб досягти прогресу на цьому шляху. Але я хочу сказати, що я відчуваю дуже сильну підтримку, щоб переконатися, що ми можемо надати конкретну підтримку Україні у вашому виборі на шляху до ЄС у вашому майбутньому", - сказав президент Європейської ради.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі стрімко погіршується. Українська сторона готова обміняти російських військовополонених на безпечний прохід для українських цивільних та військових у Маріуполі.

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