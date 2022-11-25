Шашкою рубали пляшки: сім'ї мобілізованих росіян своєрідно позбавляли агресії (відео)

Організатори специфічного дійства вважають, що дітям та дружинам росіян, яких кремлівська влада відправила воювати до України, корисно помахати шашкою, щоб виплеснути “злість та агресію”.

У російському місті Кірові місцеве “козацьке” товариство провело своєрідний майстер-клас для родин мобілізованих на війну в Україні. Дітям та дружинам окупантів дали можливість помахати шашкою.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал “Подъем".

За словами заступниці “отамана” з освіти та культури, у цьому специфічному дійстві участь взяло близько 50 осіб. Насамперед запрошували на майстер-клас дітей мобілізованих, щоб “вивести їх зі стану ступору, злості та агресії”.

Після завершення акції організатори запевняли, що рубати шаблею підвішені пластикові пляшки сподобалося дітям, а особливо — їхнім матерям.

Ймовірно, наступний майстер-клас для дітей мобілізованих запросять провести організатора ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який охоче навчить користуватися іншим, не менш важливим предметом для виплеску емоцій — кувалдою.

Як відомо, раніше російські Telegram-канали поширили відео страти за допомогою кувалди завербованого зека, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, нещодавно організатор ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продемонстрував футляр від скрипки, в якому була кувалда з вигравіруваним логотипом цього незаконного збройного формування та зі слідами "крові".

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