Ще одна жахлива ніч для України: РФ атакувала 13 регіонів країни (фото наслідків)

Ігор Клименко / © Ігор Клименко

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В ніч проти 25 травня російська армія завдала масованого комбінованого удару по території України. Під прицілом опинилися одразу 13 регіонів країни, зокрема місто Київ, а також Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Унаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків. Росія застосувала як ракети, так і ударні дрони, спрямовані здебільшого на цивільну інфраструктуру. У багатьох населених пунктах вибухи призвели до масштабних пожеж — зафіксовано щонайменше 27 займання.

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© Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Жахливі втрати

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки загинуло щонайменше 12 осіб, понад 60 — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше вражає трагедія на Житомирщині, де внаслідок обстрілу загинули троє дітей з однієї родини. Їхні батьки доставлені до лікарні, мати перебуває у важкому стані.

© Ігор Клименко

Порятунок під обстрілами

© Ігор Клименко

На місцях прильотів одразу почали працювати підрозділи ДСНС, поліція, медики та волонтери. Рятувальники розбирають завали, евакуюють людей, гасять пожежі та фіксують наслідки російських воєнних злочинів.

За його словами, координація дій із регіонами триває цілодобово, всі екстрені служби перебувають у максимальній готовності.

«Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть», — сказав він.

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Влада вкотре звернулась до громадян із проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди прямувати до укриттів. Від цих дій може залежати життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія випустила 300 дронів і 70 ракет по території України.

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