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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ще один китаєць потрапив у полон ЗСУ: що розповідає найманець про армію РФ

Ван Ву поскаржився на російських командирів, які «постійно били і штовхали уперед».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
полонений китаєць Ван Ву

Полонений китаєць Ван Ву / © скриншот з відео

Українські військові у боях під Торецьком взяли в полон найманця із Китаю, який воював у складі 102 полку 150 дивізії російської армії.

Відео розмови із китайцем опублікували у п’ятницю, 27 червня, у проєкті «Хочу жить» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Полонений сказав, що його звати Ван Ву, він родом із міста Бенбу в провінції Аньхой, КНР. Йому 24 роки, позивний у російській армії «Шабля».

За його словами, до Росії він приїхав, щоби заробити грошей для своїх батьків. Зрештою підписав контракт із Міноборони РФ в Уфі, розраховуючи на роботу в тилу, але його та інших контрактників відправили до Ростова, де почали готувати до бойових дій.

«Вони відібрали наші телефони, паспорти та банківські картки. І відправили нас прямо на передову», — повідомив китайський найманець.

Ван Ву поскаржився на російських командирів, які «постійно били і штовхали уперед».

«Я не розумів, що відбувається… У нас не було жодних припасів. Я мало не помер від спраги. У мене днями не було ні води, ні їжі. Зрештою я здався українській армії», — розповів він.

Здатися у полон, за словами китайського найманця, його змусив наказ командира бігти в атаку через пшеничне поле, що було рівнозначно смерті.

«Я зрозумів, що мене послали на смерть», — сказав він.

За словами полоненого, він бачив багато поранень і смертей серед солдатів, яких кидали на штурм.

«Я бачив дуже багато тіл російських солдатів. Я був просто нажаханий», — зізнався Ван Ву.

Нагадаємо, раніше у полон ЗСУ потрапили громадяни Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо. Вони зізналися, що підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду.

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