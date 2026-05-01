ЗСУ на Херсонщині / © Associated Press

Росіяни не можуть наступати в дельті Дніпра на Херсонщині через нестачу катерів.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у Telegram.

Агент цього руху зі складу підрозділів 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії розповів про зростаючу кризу з плавзасобами в окупантів.

За його даними, на островах дельти Дніпра біля Херсона швидкісних катерів майже не залишилося, оскільки українські дрони регулярно вибивають їх один за одним. Водночас поповнення катерами немає.

Як пояснює «АТЕШ», острови відрізані. Таким чином, перекидання особового складу і боєприпасів через протоки перетворилося на щоденний ризик.

«Ротація буксує, постачання зривається. Ті, хто застряг на позиціях, чекають зміни тижнями. Частина вцілілих катерів виходить з ладу з причин, які командування вважає за краще не афішувати, — списують на знос і погане обслуговування», — йдеться в публікації.

