Ще один Patriot для України: Захід готує відповідь на удари РФ

Система протиповітряної оборони Patriot. / © соцмережі

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До літа 2025 року Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше була розгорнута в Ізраїлі.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чотири джерела в урядових структурах США. Крім того, обговорюється можливість передислокації ще однієї установки з Німеччини або Греції.

Перекидання цієї системи є частиною посилення військової допомоги Україні на тлі загострення російських ударів, зокрема масштабного ракетного обстрілу Києва 24 квітня. Ця атака стала найсмертоноснішою з літа минулого року.

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Хоча Україна офіційно має вісім систем Patriot, наразі функціонують лише шість — решта перебувають на технічному обслуговуванні. Отримання ще двох систем (з Ізраїлю та потенційно з ЄС) дозволить Києву довести кількість батарей до десяти, більшість із яких буде розгорнуто для оборони столиці.

У США поки не коментують, чи було рішення про передачу Patriot ухвалене ще за адміністрації Байдена чи вже під час повноважень Трампа. Джеймс Х’юїтт, речник Ради національної безпеки Білого дому, лише зазначив, що “президент Трамп чітко дав зрозуміти: він хоче, щоб війна закінчилася, а вбивства припинилися”.

Водночас експерти наголошують: навіть якщо системи передають союзники, остаточне схвалення повинні дати США, оскільки Patriot належать до чутливого оборонного обладнання.

Контекст змінюється

За інформацією NYT, останнім часом риторика Трампа щодо України стала менш агресивною. Так, на похороні Папи Франциска у Римі минулого тижня у нього відбулася тепла розмова з президентом Зеленським. Це стало контрастом до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті у лютому.

Крім того, 1 травня адміністрація Трампа підписала важливу угоду з Україною про спільну розробку родовищ корисних копалин. На думку Києва, це може стати запорукою подальшого розширення військової допомоги.

У Вашингтоні дедалі більше визнають: попри публічні заклики Трампа до припинення війни, саме Путін досі блокує реальні мирні переговори. У світлі цього адміністрація США готує нові пакети оборонної підтримки, щоб зміцнити українську оборону на літо.

Раніше президент України Володимир Зеленського повідомив, що очікує нові вагомі оборонні пакети від країн-партнерів, також рішення щодо подальшої співпраці.