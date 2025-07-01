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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ще один удар по російській авіації: в РФ розбився винищувач Су-27

У Нижньогородській області РФ зазнав аварії ще один винищувач Су-27. Інцидент стався біля населеного пункту Велетьма.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Винищувач Су-27 РФ

Винищувач Су-27 РФ / © commons.wikimedia.org

У Нижньогородській області РФ зазнав аварії черговий винищувач Су-27.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, інцидент стався поблизу населеного пункту Велетьма.

За попередньою інформацією, екіпаж літака встиг катапультуватися. Обставини аварії, а також інформація про можливі пошкодження на землі уточнюються.

Причини падіння винищувача наразі не розголошуються. Це вже не перший подібний випадок на території РФ за останні місяці.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України знищила російські бомбардувальники Су-34 на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області.

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