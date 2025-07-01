Ще один удар по російській авіації: в РФ розбився винищувач Су-27

Винищувач Су-27 РФ / © commons.wikimedia.org

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У Нижньогородській області РФ зазнав аварії черговий винищувач Су-27.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, інцидент стався поблизу населеного пункту Велетьма.

За попередньою інформацією, екіпаж літака встиг катапультуватися. Обставини аварії, а також інформація про можливі пошкодження на землі уточнюються.

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Причини падіння винищувача наразі не розголошуються. Це вже не перший подібний випадок на території РФ за останні місяці.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України знищила російські бомбардувальники Су-34 на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області.