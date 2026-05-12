Ще понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 12 травня
Російські війська втрачають техніку та особовий склад на фронті в Україні.
Українські захисники ліквідували 1020 військових РФ, два танка та 72 артсистеми. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.05.26 орієнтовно склали:
близько 1 343 050 (+1 020) осіб особового складу ЗС РФ
бойових броньованих машин — 24 553 (+2)
артилерійських систем — 41 935 (+72)
танків — 11 926 (+2)
РСЗВ — 1 785 (+2)
засобів ППО — 1373
літаків — 435
гелікоптерів — 352
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 285 506 (+1 252)
наземних робототехнічних комплексів — 1 373 (+2)
кораблів/катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 95 855 (+145)
спеціальної техніки — 4 179 (+1)
крилатих ракет — 4585
Нагадаємо, на фронті в Україні росіяни поновили штурми з новою силою після того, як було оголошено перемир’я для проведення параду 9 травня у Москві.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.