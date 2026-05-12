ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

Ще понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 12 травня

Російські війська втрачають техніку та особовий склад на фронті в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Українські захисники ліквідували 1020 військових РФ, два танка та 72 артсистеми. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.05.26 орієнтовно склали:

  • близько 1 343 050 (+1 020) осіб особового складу ЗС РФ

  • бойових броньованих машин — 24 553 (+2)

  • артилерійських систем — 41 935 (+72)

  • танків — 11 926 (+2)

  • РСЗВ — 1 785 (+2)

  • засобів ППО — 1373

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 352

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 285 506 (+1 252)

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 373 (+2)

  • кораблів/катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 95 855 (+145)

  • спеціальної техніки — 4 179 (+1)

  • крилатих ракет — 4585

Нагадаємо, на фронті в Україні росіяни поновили штурми з новою силою після того, як було оголошено перемир’я для проведення параду 9 травня у Москві.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie