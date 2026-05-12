Ще понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 12 травня

Окупанти / © Associated Press

Реклама

Українські захисники ліквідували 1020 військових РФ, два танка та 72 артсистеми. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.05.26 орієнтовно склали:

близько 1 343 050 (+1 020) осіб особового складу ЗС РФ

бойових броньованих машин — 24 553 (+2)

артилерійських систем — 41 935 (+72)

танків — 11 926 (+2)

РСЗВ — 1 785 (+2)

засобів ППО — 1373

літаків — 435

гелікоптерів — 352

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 285 506 (+1 252)

наземних робототехнічних комплексів — 1 373 (+2)

кораблів/катерів — 33

підводних човнів — 2

автомобільної техніки та автоцистерн — 95 855 (+145)

спеціальної техніки — 4 179 (+1)

крилатих ракет — 4585

Нагадаємо, на фронті в Україні росіяни поновили штурми з новою силою після того, як було оголошено перемир’я для проведення параду 9 травня у Москві.

Реклама

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

Новини партнерів