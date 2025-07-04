Що буде якщо особа з інвалідністю повернулася, а що супроводжує, залишилася за кордоном: роз’яснення адвоката

Виїзд за кордон з особою з інвалідністю

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, питання виїзду чоловіків призовного віку за кордон залишається актуальним та має свої особливості. Особливо часто виникають запитання щодо процедури повернення до країни військовозобов’язаних, які виїжджали для супроводу осіб з інвалідністю. Адвокат Андрій Карпенко надав роз’яснення щодо цього нюансу.

Правила супроводу осіб з інвалідністю та обов’язок повернення

Після внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України, які набули чинності 27 вересня 2022 року, було встановлено нову обов’язкову вимогу. Якщо військовозобов’язаний чоловік виїхав за кордон, супроводжуючи особу з інвалідністю, то у разі повернення особи з інвалідністю до України, супровідник також зобов’язаний повернутися в країну того ж дня.

Це правило є обов’язковим для всіх подібних випадків. Адвокат Андрій Карпенко підкреслює, що хоча повторний виїзд за кордон із тією ж особою з інвалідністю дозволений, кожного разу супровідна особа повинна повертатися назад до України разом зі своїм підопічним.

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«Виїхав разом — повернувся сам»: чи настає відповідальність

Нерідко виникає ситуація, коли чоловік виїжджає за кордон для супроводу особи з інвалідністю (наприклад, батька, матері або іншої особи, яка потребує супроводу), але згодом сама особа з інвалідністю вирішує повернутися до України, тоді як супроводжуючий залишається за кордоном.

Андрій Карпенко пояснює юридичні наслідки такої ситуації. За його словами, якщо після 27 вересня 2022 року особа з інвалідністю, у супроводі якої чоловік виїжджав, повернулася до України, а сам супроводжуючий залишився за кордоном, то виходить що виїзд її з України був здійснений законно, але з дня повернення особи з інвалідністю перебування супроводжуючого за кордоном вже вважається неправомірним.

Парадокс: відсутність відповідальності за перебування за кордоном

Однак, адвокат наголошує на важливому парадоксі поточного законодавства — наразі жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за таке незаконне перебування за кордоном не передбачено. Це означає, що за сам факт перебування за кордоном після повернення супроводжуваної особи, чоловікові не може бути виписаний штраф, і його не можуть притягнути до іншої форми покарання.

Андрій Карпенко акцентує увагу на тому, що вся чинна відповідальність стосується виключно випадків незаконного перетину кордону, а не самого факту подальшого перебування за межами України. Таким чином, чоловіки, які опинилися в подібній ситуації, мають високі шанси безперешкодно повернутися в Україну без особи з інвалідністю, яку вони супроводжували.

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Перевірка документів при в’їзді в Україну

Важливим аспектом, який підтверджує адвокат, є процедура перевірки документів при в’їзді на територію України. Працівники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) не перевіряють у чоловіків військово-облікові документи та не використовують систему «Резерв+» при поверненні в країну. Це означає, що сам факт повернення в Україну без особи з інвалідністю не тягне за собою автоматичної перевірки військового обліку чи електронних даних.