Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
2 хв

Що буде з Україною в разі втрати Покровська: в ЗМІ назвали можливі сценарії

Операція навколо Покровська триває вже понад рік, але цього разу РФ нарощує тиск тактично та логістично. Україна посилює оборону, однак ризики зростають.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Якщо Росія захопить Покровськ і Костянтинівку, це створить плацдарм для подальшого просування на північ — до Краматорська та Слов’янська. Такий крок вони оцінюють як одну з найважливіших оперативних перемог Кремля після захоплення Авдіївки у 2024 році.

Про це пише The Independent.

Російське командування не робить масштабного крику про штурм, а використовує поступову тактику: дрібні піхотні групи, безпілотники та постійний тиск на логістичні маршрути. Мета — поступове оточення, перерізання ліній постачання і створення умов для більших підкріплень.

Деякі аналітики, зокрема Роб Лі та інші, вважають, що захоплення Покровська до кінця 2025 року значно підсилить оперативні можливості Росії. Однак вони також попереджають: навіть після взяття міста РФ доведеться вирішувати складні завдання контролю над рештою Донеччини — це не автоматична окупація всієї області.

Київ уже посилив оборону в районах, що межують із Покровськом, і проводить контрзаходи, але логістика й надалі залишається критичною. Президент та військові наголошують на важливості протидії — одночасно намагаючись не допустити, щоб захист однієї ділянки відбувався ціною інших секторів фронту.

Що означатиме програш і які сценарії розвитку подій

У разі падіння Покровська:

  • Росія отримає вигідні спостережні та вогневі позиції для просування на Краматорськ і Слов’янськ.

  • Лінії постачання ЗСУ у регіоні ускладняться, підвищиться потреба в резервних маршрутах та швидкому підсиленні.

  • Оборона регіону вимагатиме перерозподілу сил, що може послабити інші ділянки фронту.

Водночас західні експерти наголошують: навіть успішна операція РФ не гарантує швидкого контролю над усією областю — попереду складна операційна робота й значні витрати живої сили.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська посилили тиск, застосовуючи дрони-камікадзе, керовані авіабомби та тактику інфільтрації — просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись непомітно наблизитися до українських позицій. Військові 59-ї бригади «Степові хижаки» утримують свої рубежі, попри ускладнену логістику та збільшення кількості повітряних атак. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Дата публікації
