Що буде з Україною в разі втрати Покровська: в ЗМІ назвали можливі сценарії

Якщо Росія захопить Покровськ і Костянтинівку, це створить плацдарм для подальшого просування на північ — до Краматорська та Слов’янська. Такий крок вони оцінюють як одну з найважливіших оперативних перемог Кремля після захоплення Авдіївки у 2024 році.

Російське командування не робить масштабного крику про штурм, а використовує поступову тактику: дрібні піхотні групи, безпілотники та постійний тиск на логістичні маршрути. Мета — поступове оточення, перерізання ліній постачання і створення умов для більших підкріплень.

Деякі аналітики, зокрема Роб Лі та інші, вважають, що захоплення Покровська до кінця 2025 року значно підсилить оперативні можливості Росії. Однак вони також попереджають: навіть після взяття міста РФ доведеться вирішувати складні завдання контролю над рештою Донеччини — це не автоматична окупація всієї області.

Київ уже посилив оборону в районах, що межують із Покровськом, і проводить контрзаходи, але логістика й надалі залишається критичною. Президент та військові наголошують на важливості протидії — одночасно намагаючись не допустити, щоб захист однієї ділянки відбувався ціною інших секторів фронту.

Що означатиме програш і які сценарії розвитку подій

У разі падіння Покровська:

Росія отримає вигідні спостережні та вогневі позиції для просування на Краматорськ і Слов’янськ.

Лінії постачання ЗСУ у регіоні ускладняться, підвищиться потреба в резервних маршрутах та швидкому підсиленні.

Оборона регіону вимагатиме перерозподілу сил, що може послабити інші ділянки фронту.

Водночас західні експерти наголошують: навіть успішна операція РФ не гарантує швидкого контролю над усією областю — попереду складна операційна робота й значні витрати живої сили.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська посилили тиск, застосовуючи дрони-камікадзе, керовані авіабомби та тактику інфільтрації — просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись непомітно наблизитися до українських позицій. Військові 59-ї бригади «Степові хижаки» утримують свої рубежі, попри ускладнену логістику та збільшення кількості повітряних атак. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.