Що буде з ЗСУ після війни: в WSJ попередили про складні рішення

Після закінчення бойових дій з Росією Україна володітиме армією, яка за бойовим досвідом та чисельністю переважатиме збройні сили будь-якого європейського союзника. Проте утримання такої потужної військової машини стане одним із найскладніших викликів для уряду.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Наразі для фінансування Сил оборони Україна витрачає близько 30% свого ВВП. Журналісти наводять показове порівняння: новий кредит від ЄС у розмірі 105 мільярдів доларів приблизно дорівнює всім очікуваним витратам Німеччини на оборону наступного року. При цьому німецька армія складає лише чверть від чисельності української, хоча зарплати у Бундесвері значно вищі.

Утримання 800 тисяч військовослужбовців у мирний час вилучило б величезну кількість працездатних людей з економіки, яка і так страждає від стрімкого скорочення населення.

Якою має бути чисельність ЗСУ

Експерти сходяться на думці, що збереження поточної кількості військових є нераціональним. Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що оптимальна чисельність армії мирного часу має складати 300–500 тисяч осіб. Решту підготовлених бійців доцільно утримувати в резерві.

Водночас аналітик нагадав, що до повномасштабного вторгнення ЗСУ налічували менше 300 тисяч осіб, чого виявилося недостатньо для захисту одного з найдовших кордонів у Європі.

Видання прогнозує, що після підписання мирної угоди значна частина українських військових захоче демобілізуватися. Через брак коштів державі буде важко утримувати тих, хто вирішить залишитися на службі. Тому стратегія оборони, ймовірно, зміститься у бік:

Спирання на резервні сили.

Використання економічно ефективного обладнання (дрони, міни).

Інвестицій у системи ППО та далекобійні ракети.

Від чого доведеться відмовитися

Західні експерти радять Україні бути прагматичною у витратах. Майкл Кофман з центру Carnegie Endowment for International Peace застерігає від закупівлі наддорогих озброєнь.

«Українська армія повинна базуватися на більш економічно ефективних засобах. Дорогі елементи, такі як літаки, можуть легко поглинути значну частину оборонного бюджету України», — зазначив Кофман.

Водночас екссекретар ВПС США Френк Кендалл зауважує, що нинішні методи стримування РФ не є панацеєю у довгостроковій перспективі. Для створення повноцінних Військово-повітряних сил потрібні роки на підготовку пілотів та будівництво інфраструктури, що вимагатиме стабільного та значного фінансування.

Нагадаємо, Олександр Сирський пояснив, чи зможе Україна захиститися з армією у 800 тисяч осіб, яка прописана в мирному плані США.