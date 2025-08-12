Що чекає на Україну після заморожування війни: військовий з Ізраїлю про плани РФ

© ТСН.ua

Реклама

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що чекає на Україну у разі заморозки війни, навівши приклад з історії.

Про це він написав у Facebook.

На думку експерта, якщо відбудеться, в будь-якій формі, заморожування, то, крім активної фази підготовки до наступного витка, Україну також чекає нереальний рівень інформаційного тиску.

Реклама

Левін певен, що Москва робитиме все, щоб створити таку картину, що вони нібито й не думали брати Київ і підкорювати всю країну. В Кремлі переконуватимуть, що їхній план, якщо не максимальний, то точно один з основних і центральних — захоплення саме тих земель, які їм вдалося окупувати.

«Це буде робитися як всередині самої Росії — там вже спущені методички, мовляв, „за Україну-то й не бралися серйозно“, — так і в Україні, не шкодуючи на це ресурси», — попереджає експерт.

Це робитиметься для того, щоб українці не відчували, що змогли домогтися чогось.

«Немов і не було напівоточеного Києва, „Росія в Херсоні назавжди“, харківського бліцу тощо. А якщо і були, то це все були договірні матчі і маніпуляції, мовляв, заслуги українських солдатів у цьому немає», — зауважив ізраїльський офіцер.

Реклама

Як приклад, він навів радянсько-фінську «зимову» війну (з 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року).

Так, фіни пам’ятають свою війну проти Москви як таку, в якій змогли гідно протистояти радянському натиску і зберегти незалежність. У Фінляндії пам’ятають цю війну як приклад мужності і стійкості, навіть незважаючи на втрату територій, так як був збережений суверенітет.

А ось в СРСР історики стверджували, що, мовляв, вони тільки хотіли посунути кордон — і не більше. Хоча насправді, маріонетковий уряд для «майбутньої» фінської радянської республіки уже був сформований наперед.

Ігаль Левін певен, що Росія піде таким же шляхом — перетворити свої невдачі, недоробки і обмежені завоювання в повноцінні успіхи.

Реклама

З іншого боку, росіяни намагатимуться розвинути в українцях комплекс неповноцінності, мовляв, нібито українські втрати безглузді, оскільки Росія виконала свої завдання, а українці — ні.

«Комплекс неповноцінності, що роз’їдає зсередини все конструктивне, не дасть адекватно сприймати реальність, працювати над помилками і готуватися до нового витка. Чи буде заморозка завтра чи через рік (а може, і через три) — готуватися до цього потрібно вже зараз, тому що, як я вже на початку зазначив, Росія вкине в це колосальний ресурс — вже вкидає», — підсумував Ігаль Левін.

Раніше президент Зеленський назвав сценарії майбутніх переговорів Трампа та Путіна.