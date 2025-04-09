Що чекає на Україну в разі припинення вогню: у Третій штурмовій відповіли

Військовий радник Владислав Соболевський пояснює, як Україна може використати можливе припинення вогню / © Associated Press

Реклама

Припинення вогню дасть змогу перегрупуватися не лише Росії, а й Україні — і наша держава має шанс зробити це ефективніше.

Про це в інтерв’ю NV заявив радник командира 3-го армійського корпусу Владислав Соболевський.

За його словами, зараз на фронті спостерігається «певний паритет»: попри чисельну перевагу, росіяни можуть просуватися лише повільно й точково.

Реклама

Соболевський зазначив, що війна — це не єдиний інструмент досягнення цілей: «Збройні сили роблять лише те, чого не можна досягти дипломатією, а в цьому напрямку є певні зрушення».

На думку військового, припинення вогню не означатиме, що РФ зможе підготуватися краще, ніж Україна.

Щодо припинення військової допомоги в разі перемир’я, Соболевський не погоджується з таким твердженням, пояснюючи, що Європа усвідомлює неминучість наступного етапу війни, а отже, певна підтримка надходитиме.

На думку військового, під час припинення вогню Україна має зосередитися на посиленні економіки та підготовці населення до майбутніх викликів.

«Якщо ми не будемо вибудовувати стійку економіку, умовна Німеччина нам не допоможе», — зазначив Соболевський.

Також важливим є повернення українців з-за кордону. За прогнозами Міністерства національної єдності, в перший рік миру до країни можуть повернутися до 30% переселенців.

Соболевський наголошує, що визнання окупованих територій російськими буде катастрофічною помилкою.

«Якщо покажемо, що найшвидший спосіб вгамувати росіян — це зробити їм поступки, то нам точно не допомагатимуть наступного разу», — пояснив він.

Українські військові витримають, навіть якщо війна триватиме ще 1,5–2 роки, але головне, щоб витримала держава.

«Держава — це її громадяни. Якщо мирні українці не можуть знайти, заради чого триматися, нехай тримаються заради війська», — підсумував військовий.

Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, зараз Сполучені Штати Америки в питанні переговорів щодо припинення війни дограють стратегію м’якої до Росії дипломатії. Втім, Москва б’є по їхній репутації і зрештою Білому дому доведеться реагувати.