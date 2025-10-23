Що допоможе Україні виграти війну: військовий відповів

Дрон

Безпілотники стали невід’ємною частиною бойових дій, однак Україна не здатна виграти війну проти РФ лише завдяки БПЛА. Експерт пояснив, що насправді є вирішальним для перемоги, і чи зможуть РЕБи та «лазерні пушки» зупинити дрони.

Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Він наголосив, що жоден технічний засіб сам по собі не приносить перемогу. Вирішальним фактором залишаються люди.

«Війну не виграють ні автомати, ні кулемети, ні гармати, ні дрони, ні будь-що інше з технічних засобів. Війну виграють живі люди. Війну виграє народ. Війну виграє нація. От про що потрібно пам’ятати», — сказав командир «Ахіллеса».

Водночас Федоренко підкреслив, що дрони назавжди змінили поле бою і вже забрали на себе ключову частину завдань у розвідці та завданні ударів. І ця роль, за його словами, у майбутньому не зменшиться.

Він відповів скептикам, які прогнозують кінець ери БПЛА через появу нових засобів протидії.

«Є багато скептиків, які кажуть про те, зараз з’являться лазерні пушки, РЕБи поставлять, що все впаде. Але, де є протидія, там з’являється і дія», — зазначив командир.

Він пояснив, що це означає постійну модернізацію, зокрема систем зв’язку та управління, тому безпілотники продовжать працювати.

Головним викликом для України Федоренко вважає необхідність утримувати технологічну першість. Він наголосив, що у цих перегонах потрібно діяти на випередження.

«Дуже важливо не випасти з динамічного моторного човна технічних інновацій і технологічного першинства. Ми маємо працювати сьогодні на позавчора», — додав Федоренко.

Нагадаємо, пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський висловив думку, що збільшення кількості вмотивованих новобранців у ЗСУ може кардинально покращити ситуацію на фронті.

Він зазначив, що головна перевага армії РФ — це чисельність особового складу; ворог постійно підводить нові підрозділи замість знищених і «проблеми з живою силою у ворога ми не відчуваємо». Пресофіцер наголосив на необхідності активізації мобілізаційних процесів в Україні.

«Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тисяч новобранців, то, за тиждень, Путін оголосить про капітуляцію — це я гарантую», — заявив Хомінський, додавши, що масова готовність українців боронити країну зробить продовження війни безглуздим для ворога.