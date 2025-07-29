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- Війна
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Що допоможе Україні змінити перебіг війни: аналітик Sky News відповів
Аналітик Sky News назвав дві речі, які можуть допомогти Україні переламати перебіг війни.
Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк назвав дві важливі речі, які можуть допомогти Україні переламати перебіг війни.
Про це він написав у своїй рубриці на Sky News, де відповідає на запитання читачів.
Перший фактор — досягнення території окупованого Криму на відстань артилерійського ураження.
На думку експерта, якби ЗСУ змогли б з артилерії завдавати ударів по Криму, це допомогло б перенести боротьбу безпосередньо до 800 000 росіян, які переїхали до захопленого півострова від 2014 року.
Він нагадав, що від 2022 року Крим виступав у ролі плацдарму для сил Путіна.
«Але якби українці змогли зробити Крим нежиттєздатним, їм не довелося б туди наступати. Якби вони були достатньо близько, щоб зробити його нежиттєздатним як для російських жителів, так і для російських військових, це було б суттєвою подією, це б стало стратегічним переламним моментом», — каже Кларк.
Це може бути таким ударом для Росії, що Путін може розглянути питання про припинення вогню, каже Кларк.
Друга річ, яку могла б зробити Україна — це перерізати сухопутний міст між Донбасом та південним сходом України.
«Якби вони змогли перерізати цей сухопутний міст і справді розділити російські сили по обидва його боки, це також стало б великим стратегічним переламним моментом», — додає аналітик.
Російська стратегічна перемога
Для Москви великою перемогою було б захоплення великого міста, такого як Харків або Суми, каже Кларк.
«Це був би стратегічний прорив для росіян, якби вони це зробили», — зазначив він.
Хоча росіянам було б важливо захопити деякі з тактично цінних населених пунктів поблизу лінії фронту, Кларк каже, що велике місто, яке потрапить під контроль Росії, мало б справді велике значення.
Раніше Майкл Кларк заявив, що війна в Україні може тривати до кінця ХХІ ст.