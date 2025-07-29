Що допоможе Україні змінити перебіг війни: аналітик Sky News відповів

Два варіанти зміни перебігу війни в Україні / © Associated Press

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Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк назвав дві важливі речі, які можуть допомогти Україні переламати перебіг війни.

Про це він написав у своїй рубриці на Sky News, де відповідає на запитання читачів.

Перший фактор — досягнення території окупованого Криму на відстань артилерійського ураження.

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На думку експерта, якби ЗСУ змогли б з артилерії завдавати ударів по Криму, це допомогло б перенести боротьбу безпосередньо до 800 000 росіян, які переїхали до захопленого півострова від 2014 року.

Він нагадав, що від 2022 року Крим виступав у ролі плацдарму для сил Путіна.

«Але якби українці змогли зробити Крим нежиттєздатним, їм не довелося б туди наступати. Якби вони були достатньо близько, щоб зробити його нежиттєздатним як для російських жителів, так і для російських військових, це було б суттєвою подією, це б стало стратегічним переламним моментом», — каже Кларк.

Це може бути таким ударом для Росії, що Путін може розглянути питання про припинення вогню, каже Кларк.

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Друга річ, яку могла б зробити Україна — це перерізати сухопутний міст між Донбасом та південним сходом України.

«Якби вони змогли перерізати цей сухопутний міст і справді розділити російські сили по обидва його боки, це також стало б великим стратегічним переламним моментом», — додає аналітик.

Російська стратегічна перемога

Для Москви великою перемогою було б захоплення великого міста, такого як Харків або Суми, каже Кларк.

«Це був би стратегічний прорив для росіян, якби вони це зробили», — зазначив він.

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Хоча росіянам було б важливо захопити деякі з тактично цінних населених пунктів поблизу лінії фронту, Кларк каже, що велике місто, яке потрапить під контроль Росії, мало б справді велике значення.

Раніше Майкл Кларк заявив, що війна в Україні може тривати до кінця ХХІ ст.